El diputado provincial Agustín Romo, titular del bloque de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para cobrarles a los extranjeros sin residencia permanente el uso de los hospitales públicos y las universidades estatales de la provincia.

La iniciativa lleva la firma de 18 de los 20 diputados libertarios y también la del legislador Guillermo Montenegro, del PRO. Quedarán exceptuados del arancel los casos de emergencia con riesgo de vida, las víctimas de trata de personas y las acciones de vacunación o de tratamiento de enfermedades transmisibles.

El proyecto surgió en medio de la ola de críticas hacia la Argentina —muchas de ellas caratuladas como "racistas"— que se multiplicó en redes sociales durante la participación de la Selección en el Mundial.

Puede interesarte

Universidad pública y gratuita para los argentinos

En su cuenta de X, Romo fue el primero en argumentar la medida con dureza: "Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron", escribió el diputado, conocido por sus posteos polémicos.

En la práctica, el arancelamiento universitario impactaría en apenas dos casas de altos estudios bonaerenses: la Universidad Provincial del Sudoeste, con sede en Bahía Blanca, y la de Ezeiza.

El proyecto no aclara qué sucederá con el programa Puentes, que reúne 53 sedes dependientes del gobierno provincial —impulsado durante la gestión de Axel Kicillof a través del Ministerio de Gobierno— y que lleva carreras de universidades nacionales a 81 municipios del interior bonaerense.

Desde las casas de estudio remarcaron además que la medida podría ser redundante: para inscribirse en cualquier universidad hace falta DNI, y ese documento solo se obtiene con residencia permanente ya acreditada.

Deberán solventar el costo a través de un seguro de salud

El capítulo sanitario del proyecto alcanza a 77 hospitales provinciales y 15 Unidades de Pronta Atención (UPA). Los extranjeros sin residencia permanente deberán cubrir las prestaciones que reciban mediante un seguro de salud o a través de un tercero, aunque ninguna persona podrá ser rechazada ni demorada en una urgencia con riesgo de vida: el eventual cobro se tramitará recién después de estabilizar al paciente.

El texto también obliga al Ministerio de Salud bonaerense y a las universidades alcanzadas a publicar cada año la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones y el destino de los recursos, sin exponer datos personales.

"Los recursos de la Provincia son limitados"

En los fundamentos del proyecto, Romo sostuvo que "los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses".

En declaraciones a la Agencia DIB, el legislador amplió su postura al indicar que "mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad".

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460 — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

Romo también vinculó el proyecto de forma directa con la controversia por el supuesto racismo argentino, al señalar que "nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó".

Por su parte, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, Juan Osaba, planteó que "la propuesta legislativa busca ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos de la provincia de Buenos Aires" y que "los servicios públicos de salud y las universidades bonaerenses deben priorizar a quienes contribuyen día a día en nuestra Provincia".

El proyecto quedó ingresado en la Legislatura bonaerense y deberá pasar por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto.