Luego de la polémica generada por el artículo de la reforma laboral que recorta el sueldo durante las licencias por enfermedad, la senadora Patricia Bullrich dijo que darán marcha atrás y anticipó que impulsarán modificaciones en la Cámara de Diputados para que los casos de mayor gravedad sigan cobrando la totalidad de sus haberes.

"Sobre enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables para ponerle una adjetivación, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100%", adelantó la senadora, que el martes consiguió que la reforma laboral tenga media sanción en la Cámara alta.

En declaraciones a Todo Noticias reproducidas por DIB, aclaró que aún están "trabajando" en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.

Puede interesarte

La senadora aclaró que el pago del 100% será "sólo en caso de corroboración concreta y fehaciente" y aseguró que habló del tema "con la mesa política", con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "durante todo el fin de semana" y con la secretaria de Legal y Técnica, María Igarzabal.

"Para esas enfermedades vamos a volver al 100% de acuerdo a la ley, a la vieja ley de Contrato de Trabajo. Es el único país del mundo que va a pagar el 100%. A los vivos se le va a terminar la avivada", afirmó e insistió en que "si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50%".

En el plano de la salud mental, Bullrich sólo respondió que "hay un exceso enorme" de ese tipo de licencias. "La Argentina trucha la tenemos que terminar", dijo y contó que durante su paso por el Ministerio de Seguridad tuvo "muchas de esas" licencias.

La media sanción del Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, frente a un accidente o enfermedad ajena al ámbito laboral, el trabajador cobrará solo el 50% de su sueldo si el cuadro es producto de una "actividad voluntaria y consciente del riesgo" (ejemplo que el Gobierno graficó días atrás con "lastimarse jugando al fútbol"), y un 75% si no hubo intención.

Ante las críticas por este duro ajuste, Bullrich justificó la esencia original del recorte denunciando una "mafia de certificados truchos" a nivel nacional que perjudica a las empresas.