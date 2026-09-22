El secretario de Gobierno de Pilar, Santiago Laurent, junto a la secretaria General, Soledad Peralta, visitó el Punto Muni de Del Viso, uno de los espacios que el Municipio mantiene en distintas localidades del distrito para acercar la atención estatal a los vecinos.

Trámites sin salir del barrio

Durante la recorrida, Laurent destacó que en Del Viso el Punto Muni permite que "cientos de vecinos puedan realizar sus trámites y consultas de una forma rápida, ágil y sin tener que alejarse de sus hogares".

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También se refirió al objetivo de la política municipal al remarcar: "Tenemos el compromiso de seguir acercando el Estado a nuestros barrios para brindarle a cada vecino las respuestas que necesita".

En estos espacios, los vecinos pueden realizar trámites y gestionar distinta documentación sin necesidad de trasladarse lejos de sus casas, en el marco de la estrategia municipal de descentralizar la atención hacia las localidades del distrito, señalaron desde la gestión local.