La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei aspira a hacer aprobar en el congreso a mediados del mes entrante podría supone un recorte de fondos adicional para el Tesoro de la provincia de Buenos Aires de casi $400.000 millones, a raíz de los cambios que introduce en su capítulo fiscal.

La estimación del costo fiscal de la reforma surge de un estudio elaborado por técnicos del por técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos que indica que los cambios en materia de impuestos que están incluidos en la reforma implican una caída de la coparticipación total proyectada de unos $3.187 billones.

El gobierno incluyó en la reforma laboral un capítulo fiscal que rebaja tres puntos la alícuota de Ingresos Brutos a las sociedades (las grandes pasarían de pagar 35 a 31,5% las chicas del 30 a 27%). Y que elimina el impuesto cedular contenido en el anterior, es instaurado durante el gobierno de Mauricio Macri, que de hasta 15% pasa a 0.

El impacto en la Provincia



Ese recorte implica para la provincia de Buenos Aires una caída de la coparticipación que el estudio calcula en $397.257.914.360. El gobierno de Axel Kicillof lo suma al recorte de fondos automáticos que, según un cálculo que Nación no convalida pero que está judicializado ante la Corte Suprema, alcanza a los 14,7 billones de pesos.

Segunda en el ranking de perdidas quedaría Santa Fe, con $ 161.673 millones y luego Córdoba con $ 160.628 millones menos.

El capítulo impositivo está en el centro de las negociaciones que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores de la oposición dialoguistas, incluyendo a algunos del peronismo. Lo mandatarios presionan por cambios que morigeren la motosierra fiscal para sus distritos y esa podría ser la clave para que la iniciativa avance.

Esas reuniones, sin embargo, no incluyeron hasta ahora encuentros con Axel Kicillof, que los viene solicitando desde que ganó las elecciones de septiembre pasado.