En medio del reiterado pedido de los trabajadores de la administración pública bonaerense, el Gobierno de Axel Kicillof convocó para este martes a los gremios de distintas áreas del Estado para empezar las discusiones salariales de un 2026 que asoma complejo, pese a que la Provincia cuenta para este ejercicio con presupuesto, la fiscal impositiva y endeudamiento.

Se sentarán a la mesa de negociación los trabajadores comprendidos bajo la ley 10.430, los docentes y judiciales. Los tres sectores, con distinta presión, vienen reclamando la reapertura de la mesa paritaria ya que en noviembre fue el último incremento recibido.

A pesar de la buena sintonía política entre la gestión Kicillof y los gremios, que se tradujo en negociaciones por los lugares en las listas de candidatos de las elecciones, los representantes de los trabajadores llegan a la reunión con expectativas, y muchas necesidades. Aunque lo cierto es que suele pasar que en el primero de los encuentros no suele aparecer una oferta concreta de aumento.

“Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores dónde hay trabajadores precarizados”, dijo Claudio Arévalo, secretario general de ATE, al conocer el llamado a reunión que será en la sede del Ministerio de Trabajo.

Cabe recordar que pese a las expectativas en diciembre, las autoridades provinciales comunicaron antes de fin de año que las negociaciones se iban a retomar en enero. El último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre). Es decir, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Sin embargo, luego de que la Legislatura aprobará la ley para que Kicillof pueda emitir deuda por 3.680 millones de dólares, los gremios salieron a pedir que haya una reapertura inmediata de las negociaciones paritarias para un nuevo aumento de salarios. Frente a esto, la Provincia priorizó el pago de medio aguinaldo y “pateó” para enero un nuevo ajuste que, según los gremios, debería recuperar lo perdido.

