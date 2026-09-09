El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio, que contempla medidas de prevención, atención, capacitación y articulación entre distintas áreas del Estado bonaerense.

En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof destacó: “La salud mental ha sido una preocupación que abordamos desde el inicio de la gestión, conscientes de que la pandemia no solo incrementó estos padecimientos, sino que además los hizo mucho más visibles”, agregó.

“Venimos trabajando con una mirada transversal entre distintas áreas del Gobierno y hoy profundizamos esa tarea con nuevas medidas para fortalecer la prevención y los cuidados”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Ya inauguramos más de 200 centros comunitarios de salud mental y todos los hospitales cuentan con áreas específicas: para la provincia de Buenos Aires, la salud mental es una prioridad”.

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Durante la jornada también se presentó una actualización epidemiológica elaborada a partir de la integración de registros de Salud y Seguridad.

Al respecto, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak remarcó: “Durante los últimos tres años en nuestro país aumentaron un 42% las internaciones y un 52% las consultas externas vinculadas a la salud mental”. “En 2025, la cantidad de suicidios fue de 5.209, superando la suma de los accidentes de tránsito y los homicidios de cualquier tipo: ante esto hace falta un Estado presente con una mirada integral y una batería de políticas públicas destinadas a la prevención y los cuidados”, indicó.



Por su parte, Alonso sostuvo que "en momentos de crisis, que se manifiestan tanto en las familias como en los trabajos, es fundamental poder hablar de los que nos pasa y contar con acompañamiento profesional”.

“Este tema también es de honda preocupación en las escuelas. Los niños y jóvenes pasan mucho tiempo en nuestras instituciones, por lo que trabajamos para que sean un espacio donde se pueda hablar del padecimiento psíquico y para que contribuyan, con sus equipos de profesionales, a la búsqueda de soluciones”, remarcó la titular de Educación Flavia Terigi.



Por último, Kicillof afirmó: “Entendemos la gravedad de estos padecimientos y sabemos que requieren atención: hay que hablar del tema y estar dispuestos a escuchar”. “Este anuncio es también un llamado a tomar conciencia de lo que está pasando: esta problemática involucra a los 17 millones de bonaerenses, y para eso cuentan con un Estado que se ocupa, está presente, invierte y genera políticas para dar respuestas”, concluyó.

Los cuatro ejes del Plan



Prevención, atención y cuidados:

El 0800 de Salud Mental (0800-222-5462) pasará a funcionar las 24 horas, todos los días.

Incorporación de más de 100 profesionales (psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales) para reforzar guardias e internaciones.

Presentación de una nueva guía clínica para prevención, abordaje y continuidad de cuidados ante ideación e intentos de suicidio y para posvención.

Acompañamiento específico a los municipios con mayores tasas de suicidio, con estrategias territoriales y análisis epidemiológico.

Próxima apertura de dos nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental en Merlo y La Matanza, además de la ampliación de salas de internación en hospitales generales.

Continuidad del programa “La salud mental es entre todas y todos” en escuelas secundarias, que desde 2022 alcanzó a más de 608 mil jóvenes.

Fortalecimiento del Consejo Joven de Salud Mental, con participación de estudiantes y jóvenes en el diseño de políticas públicas y elaboración de materiales de prevención.

Formación y Capacitación:

Curso de prevención y abordaje del suicidio en adolescencias y juventudes para trabajadores de la Administración Pública provincial. Ya alcanzó a 3.532 personas y se proyecta llegar a 6.532 en diciembre.

Articulación interministerial y territorial:

Fortalecimiento de la Subcomisión Interministerial para la Prevención y Abordaje del Suicidio en Adolescencias y Juventudes, que articula Salud, Educación, Comunicación, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Justicia, Mujeres y Niñez.

Nuevas herramientas para municipios y equipos territoriales: lineamientos para planes locales de prevención, guía para mesas intersectoriales -ya existen en 80 municipios-, materiales sobre varones y suicidio, posvención y una guía específica para el abordaje responsable del suicidio en medios de comunicación.

Sensibilización y prevención

Lanzamiento de una campaña provincial de prevención con spots, contenidos para redes y materiales para escuelas, clubes y espacios culturales. Se trabajará articuladamente con los 135 municipios y organizaciones de la comunidad para que se sumen a la difusión.