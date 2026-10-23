El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la entrega del premio Hebe Uhart de Novela 2026, que promueve la creatividad artística y visibiliza las nuevas narrativas mediante el catálogo de Ediciones Bonaerenses, el sello editorial público y estatal. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el director de la editorial, Guillermo Korn; y la escritora Débora Mundani.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Las políticas económicas del Gobierno nacional provocaron una crisis devastadora en la industria editorial: según la Cámara Argentina del Libro, en 2025 se imprimió un 35% menos de ejemplares”. “En este contexto, el premio Hebe Uhart tiene un valor todavía mayor: hoy celebramos su cuarta edición y nos alegra el prestigio e interés que ha ido ganando”, añadió.

“El desfinanciamiento a la cultura, la ciencia y la educación forma parte de la batalla cultural de Milei: no es por una cuestión presupuestaria, sino para atacar nuestra identidad, nuestra historia y nuestro pensar crítico”, sostuvo el Gobernador, y agregó: “En la Provincia, seguimos apostando por Ediciones Bonaerenses para sostener concursos, publicar autores locales y distribuir más de 250 mil ejemplares en nuestro sistema educativo”.

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“Tener una editorial estatal, por primera vez en 200 años de historia, es una decisión política que protege nuestra soberanía cultural en medio de esta catástrofe social y económica”, concluyó Kicillof.

El Premio Hebe Uhart -en homenaje a la escritora y docente nacida en Moreno- reconoce la creatividad artística y promueve la producción de novelas que enriquezcan la literatura de la provincia. En esta edición se recibieron 434 obras de 75 municipios, y resultó ganadora la novela “Un mundo por destruir”, de Alfredo Merlo, que será publicada por Ediciones Bonaerenses. En tanto, se entregó una mención especial a Viviana Bernadó, por su novela “Entonces mi vida vendrá hacia mí”.

Al respecto, Korn sostuvo: “Un concurso literario organizado desde el ámbito público crea y aumenta las posibilidades de difusión de nuevas autorías y promueve la pluralidad de estéticas y lenguajes”. “En tiempos complejos para la cultura, la provincia defiende su sello editor que ofrece libros por su calidad y no como simple producto de intercambio”, señaló.

“Este concurso no es solo una instancia de reconocimiento individual, es además una forma de decir que la escritura importa y que el trabajo de quienes la realizan también. Las políticas públicas culturales también mejoran nuestras vidas”, subrayó Mundani.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; el intendente de La Plata, Julio Alak; escritores y escritoras.