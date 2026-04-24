El Gobierno de Axel Kicillof llevó adelante el acto de licitación para la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, una obra clave para mitigar las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Las obras implican una inversión total estimada de US$ 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por US$ 110 millones, y del Tesoro Provincial. Según informaron autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en el acto administrativo se recibieron siete ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación.

En concreto, se trata de las etapas 1 y 2 del tramo V que se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud de 60,26 km e incluye la reconstrucción de siete puentes. Sin embargo, desde la Provincia vienen insistiendo en la necesidad que el Gobierno de Javier Milei reactive el Tramo IV, una decisión que complicó y retrasó esta etapa clave.

El plan permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, que abarca 531 km, cuenta con una superficie 170.000 km², posee 17 millones de hectáreas, representando el 55% del territorio provincial, y alcanza a 59 municipios y a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

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“La obra del río Salado es una política de Estado de la provincia de Buenos Aires, en la que el gobierno de Axel Kicillof fue uno de los que más cantidad de kilómetros hizo. Con esta obra que hoy licitamos vamos a lograr llegar casi hasta el final”, aseguró el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez.

“Este es el último tramo de una obra importantísima que, prácticamente ocupa entre el 70% y 80% del interior bonaerense por lo que tiene un gran impacto, y aún más frente a las consecuencias del cambio climático y el exceso de lluvias que estamos atravesando”, agregó.

Hoy se abrieron los sobres de la licitación para el tramo V del Río Salado. Se presentaron 7 ofertas destinadas a llevar adelante una obra estructural para prevenir inundaciones, pero también para ampliar la frontera productiva.



Es una obra pública importantísima de 138… pic.twitter.com/oEAgCt9vfn — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 23, 2026



Los detalles del Plan Maestro del río Salado



Además de la obra sobre el río, los trabajos licitados ahora incluyen la intervención en infraestructura complementaria, compuesta por la reconstrucción de siete puentes (5 viales y 2 de ferrocarril). En la etapa 1, se contempla el puente Cardesales, el puente vial Warnes - Seguí y el ferroviario Warnes - Seguí; en la etapa 2, se ejecutarán los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala - Coliqueo, además del puente ferroviario Irala - Coliqueo.

En este tramo, las intervenciones apuntan a la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, contemplando de manera integral la gestión ambiental necesaria para garantizar la conservación y permanencia de los humedales presentes en la zona.

El Tramo V se trata del segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

Una vez concluido el Tramo V, el 45% del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado habrá sido finalizado en la actual gestión de la Provincia de Buenos Aires, recuperándose 8 millones de hectáreas productivas.

Fuente: Agencia DIB