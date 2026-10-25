La Libertad Avanza (LLA) llevó adelante una jornada de afiliación en la plaza 12 de Octubre de Pilar, encabezada por la concejal María Ratti Repetto, coordinadora distrital del espacio.

La actividad, realizada el sábado, se replicó de manera simultánea en los 135 municipios bonaerenses como parte de una estrategia del partido que lidera el presidente Javier Milei para ampliar su base de afiliados y reforzar su presencia territorial en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del año que viene.

Junto a Ratti Repetto estuvieron el concejal Andrés Genna y el diputado nacional Guillermo Montenegro, además de Juan Martín Tito y otros dirigentes y referentes locales del espacio.

Los libertarios conversaron con los vecinos que se acercaron al lugar y, según informaron desde el espacio, más de 200 personas se incorporaron formalmente al partido durante la jornada. Los organizadores calificaron el resultado como positivo para el crecimiento de la fuerza en el distrito, consignó Resumen.

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En ese marco, la concejal planteó que el objetivo de LLA es consolidarse como opción frente al oficialismo, tanto en Pilar como en la Provincia, y celebró la respuesta de los vecinos.

“Estamos muy felices de ver a tantos vecinos involucrarse y comprometerse con La Libertad Avanza. Queremos terminar con años de kirchnerismo en Pilar y en la provincia de Buenos Aires, para construir una alternativa que mejore de verdad la calidad de vida de la gente”, expresó Ratti Repetto.

Al mismo tiempo, la edil señaló como objetivo el aumentar las redes de infraestructura sanitaria, reformular el sistema tributario, y la seguridad.

"Seguimos sumando fuerzas, barrio por barrio, para transformar nuestro distrito”, sostuvo.