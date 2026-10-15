La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un recurso de queja presentado por el Gobierno. De esta manera, se habilitó la revisión de la intimación que derivó en multas diarias contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La resolución, vinculada con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, se conoció en simultáneo con la quinta Marcha Federal Universitaria. El tribunal, sin embargo, no se pronunció de manera expresa sobre el efecto de la apelación, un punto clave para definir si las astreintes de 100.000 pesos diarios siguen vigentes.

Los camaristas aclararon que su decisión no implica “adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar”.

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El tribunal consideró que el rechazo de la apelación en primera instancia era susceptible de generarle al Estado un gravamen irreparable.

Los firmantes

La resolución lleva las firmas del juez de Cámara Sergio Gustavo Fernández y de los jueces subrogantes José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán. Cabe recordar que el juez Fernández fue uno de los dos magistrados que viajó a París con el presidente Javier Milei.

El recurso apunta contra la providencia del 22 de septiembre, en la que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir la cautelar en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de astreintes. El Ministerio de Capital Humano apeló esa decisión, pero el magistrado rechazó el recurso el 30 de septiembre por inexistencia de un agravio concreto y actual.