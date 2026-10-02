El fiscal Gerardo Pollicita inició las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins pertenecientes al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni. La medida se desarrolla en el marco de la causa que investiga al ex funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

El abogado Matías Ledesma, representante legal de Adorni, compareció ante la Fiscalía Federal N°11 con una computadora y un sobre cerrado que contenía las claves de acceso a las direcciones aportadas el 21 de septiembre. Según informaron fuentes judiciales, se realizó un procedimiento de verificación criptográfica mediante un mensaje de desafío que debió ser firmado dentro de cada billetera.

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Personal técnico del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina corroboró que la defensa pudo introducir dicho mensaje, confirmando así la existencia de las cuentas y el control sobre las mismas. Los algoritmos hash de este proceso fueron resguardados en pendrives y depositados en un sobre cerrado y lacrado, junto con las claves de acceso.

Estas direcciones de bitcoin quedaron bajo la lupa judicial luego de que Adorni justificara en un escrito que los 591.000 dólares no declarados, y posteriormente incorporados en una rectificación de sus declaraciones juradas, provenían de ventas de activos.

Actualmente, el fiscal aguarda los resultados de los informes sobre la historia patrimonial y laboral del ex jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Entre las medidas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo, se destaca el levantamiento del secreto fiscal de ambos para determinar la evolución de su patrimonio desde su mayoría de edad.