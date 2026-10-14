A pocas horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, la Justicia Federal aplicó una sanción económica contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11, determinó el pago de una multa de 100.000 pesos diarios por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida judicial representa un respaldo para el Centro Interuniversitario Nacional (CIN) en su reclamo contra el gobierno de Javier Milei. El fallo sostiene que el funcionario no ha cumplido con la distribución de partidas necesarias para salarios, becas y gastos de funcionamiento, tal como exige la norma que el Ejecutivo mantiene judicializada.

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En la resolución, el magistrado justificó la decisión basándose en el artículo 100 de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley de Presupuesto vigente. Al respecto, el documento judicial señala:

“Atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30 de septiembre de 2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, señala la resolución.

El juez aclaró que el monto de 100.000 pesos corresponde a una primera etapa y podría ser modificado si persiste la falta de aplicación de la ley. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que no puede aplicar la normativa por carecer de una fuente de financiamiento específica, un argumento que ya fue rechazado en instancias judiciales previas.

Este escenario de tensión se traslada al Congreso, donde se debate el Presupuesto 2027. Mientras las universidades reclaman 11 billones de pesos para su funcionamiento, el proyecto oficial prevé una asignación de 7,3 billones, lo que representa un 33% menos de lo solicitado por las instituciones educativas.

La movilización de este jueves contará con la participación de diversas agrupaciones estudiantiles y docentes, quienes se concentrarán en la Plaza del Congreso para el acto central. La protesta coincidirá con la sesión parlamentaria donde la oposición buscará rechazar el decreto de necesidad y urgencia impulsado por el presidente Javier Milei.