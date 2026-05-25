El presidente Javier Milei participó este lunes del tradicional Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo Jorge García Cuerva advirtió por un “desmembramiento social” y aprovechó para pedirle diálogo y terminar con la polarización a la clase política.

García Cuerva consideró que "nos falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, que lo haga por los que no puedan más y sufren la parálisis por la falta de trabajo y oportunidades".

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Y en ese sentido lanzó frente al Gabinete nacional: "Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como decía Francisco".

Milei llegó acompañado por los principales funcionarios de su Gobierno, en medio de las fuertes internas que se desataron en los últimos días y la polémica por la investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. No fue invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que también generó ruido.

Antes de hacer referencia a la necesidad de diálogo, el arzobispo porteño había descrito a “muchos hermanos” que desde hace años se sienten postrados, al borde del camino, sin fuerzas para seguir y sin posibilidad de sostenerse en derechos largamente postergados. Esa descripción conectó la metáfora religiosa con una lectura social que abarca trabajo, educación y acceso a oportunidades.

En esa línea, también insistió en que nadie puede ser descartado. Y nombró a abuelos, niños, enfermos, personas con discapacidad, jóvenes atravesados por la droga y trabajadores informales o precarizados como parte de una misma periferia que, en su lectura, debe ordenar las prioridades públicas.

El mensaje de García Cuerva

Frente a la atenta mirada del Presidente, el arzobispo continuó: “Los violentos de hoy no tienen que detener a los hombres y mujeres que en nuestra Argentina quieren dar una mano y hacer algo por la Patria con esfuerzo silencioso y paciente”.

“La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación, porque terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio donde cada uno piensa en sí mismo y en el propio bienestar", lamentó.

“Vivimos tiempos complejos, por eso es necesario estar unidos y comprometidos con los más pobres. El llamado evangélico de hoy nos pide refundar el vínculo social y político entre los argentinos”, dijo y remarcó: “Lo que nos falta es una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación; y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades".

Para cerrar, instó a apostar a una Argentina en donde “estén todos sentados en la mesa” y “no solo unos pocos se beneficien”. “El sueño fundacional fue siempre la unión. Hagámoslo realidad. Por nosotros, por nuestros abuelos, por las futuras generaciones”, finalizó el arzobispo.

Fuente Agencia DIB