El distrito de Pilar tiene 1.742,14 hectáreas en manos de propietarios extranjeros, el 9,20% de su tierra privada, según un relevamiento del Observatorio de Tierras de la UBA y el Conicet, casi el doble del promedio nacional del 4,97%.

El dato surge del cruce entre las 18.926,84 hectáreas privadas registradas en el distrito y las 1.742,14 que figuran a nombre de titulares foráneos, ya sean particulares o empresas. El porcentaje ubica a Pilar por debajo del tope del 15% que fija la Ley de Tierras vigente, pero muy por encima de la media país.

Cómo está la región

El fenómeno no es parejo en el cordón norte del conurbano y el interior bonaerense. De acuerdo al relevamiento de los datos realizado por Pilar de Todos, Campana lidera con el 50,27% de su territorio en manos extranjeras —superando ampliamente el límite legal—, seguida por Zárate (24,80%) y Exaltación de la Cruz (12,11%). Pilar, con 9,20%, queda apenas por debajo de Moreno (9,57%) y por encima de General Rodríguez (6,98%), Escobar (3,71%), José C. Paz (3,25%), Luján (1,71%), Malvinas Argentinas (1,27%) y Tigre (0,93%).

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El informe del Observatorio, elaborado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin —ambos becarios del Conicet e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA—, identifica 36 departamentos del país que ya superan el 15% que marca la ley, y cuatro casos donde la extranjerización pasa el 50%.

Qué dice la ley vigente

La Ley 26.737, sancionada en 2011, fija un límite del 15% de la superficie nacional, provincial y departamental para la venta de tierras a extranjeros. Es el marco que hoy mantiene a Pilar por debajo del tope, aunque los propios investigadores señalan que el riesgo real se concentra en la escala departamental, no en la nacional.

Qué cambia con el proyecto

El Senado retoma este jueves el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye un capítulo sobre extranjerización de tierras. Tras la resistencia de bloques aliados, la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo aceptó fijar un techo del 25% de la superficie de cada provincia —diez puntos más que el límite actual—, aunque el proyecto elimina los topes por departamento, que según los propios investigadores del Observatorio son el nivel donde se concentra el riesgo real.

Bullrich buscó despejar objeciones sobre la soberanía territorial: "Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en la Argentina", sostuvo en conferencia de prensa, y apuntó contra la ley vigente al señalar que habría beneficiado a sectores cercanos al kirchnerismo.

La votación, sin embargo, no está asegurada: al menos tres senadores radicales no acompañarían el capítulo, con dudas adicionales en bloques provinciales de Misiones, Tucumán, Neuquén y Salta.