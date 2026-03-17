La Corte Suprema realizó una audiencia en el marco de la causa iniciada por el Gobierno de Axel Kicillof, en la que se debate la constitucionalidad del DNU de Javier Milei, que suspendió la trasferencia de fondos del Anses destinados a cubrir los déficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas al Estado Nacional.

La cuestión tiene como eje de conflicto el dictado del DNU 280/2024 que en su artículo estableció que una serie de artículos de la ley 27.701 de Presupuesto General del ejercicio 2023, no se prorrogarían para dicho período.

Frente a esto, Kicillof presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que el Estado nacional restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias no transferidas al Gobierno nacional, reconocida en dicha ley.

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El reclamo incluyó la actualización de los anticipos 2023, fondos del anticipo 2024 y su ajuste correspondiente, además de diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. En total, se estima que la deuda de la Anses supera los 2,2 billones de pesos, detalló la agencia DIB.

Después de casi dos años de la presentación, la Corte convocó a la primera reunión este martes, en la que escuchó la posición del Ministerio de Capital Humano de la Nación, la cartera que conduce Sandra Pettovello, y a funcionarios de la administración de Kicillof. Y tras la audiencia le puso fecha a un nuevo encuentro: martes 21 de abril.

En nombre de la Provincia asistieron el ministro de Economía, Pablo López, el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. “Pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia. El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento”, dijo López.

Recorte de fondos de la Anses

Desde la Provincia, que mantienen siete denuncias por el recorte de fondos en diversas áreas, interpretaron la convocatoria judicial como un avance frente a lo que describen como un escenario de bloqueo político, ya que por el momento no existían instancias de diálogo institucional con el Gobierno de Javier Milei.

“Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones, por lo que desde la Provincia hacemos un esfuerzo enorme para seguir sosteniendo las funciones básicas del Estado”, destacó López.

Cabe recordar que la Provincia de Buenos Aires inició otras seis demandas al Gobierno nacional, entre ellas, por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

Estos reclamos se producen en un contexto de fuerte caída de la recaudación debido a la recesión que atraviesa nuestra Provincia y el país producto de las políticas económicas nacionales. Es necesario recordar, además, que la provincia de Buenos Aires se encuentra gravemente perjudicada por el régimen de coparticipación federal de impuestos, a través del cual a pesar de aportar el 38% de la recaudación recibe sólo el 7% del total de lo recaudado, mientras Nación concentra el 70%. (DIB)