La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes que hará un paro general sin movilización el día que la Cámara de Diputados trate el proyecto de la reforma laboral.

Si bien en principio podría ser este jueves, todo dependerá de los tiempos en el Congreso, donde se especula que la otra fecha de sesión sería el miércoles 25.

Puede interesarte

La medida de fuerza se confirmó tras una reunión virtual que mantuvieron los integrantes del Consejo Directivo cegetista Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

Una vez lanzada la medida, se espera que la UTA se pliegue a la protesta para que no haya colectivos el día que se haga la huelga.

De todos modos, se definió que el paro se concrete aunque sin movilización hacia el Congreso.

La huelga se concretará el mismo día que el oficialismo intente convertir en ley el proyecto, una sesión que aún no tiene fecha.

Desde el Gobierno de Javier Milei apuestan a acelerar el dictamen este mismo miércoles y a ir al recinto un día más tarde.

Sin embargo, las diferencias por ejemplo con los cambios en las licencias laborales por enfermedad podrían retrasar esos planes. En caso de que deban seguir negociando, la sesión se haría la semana próxima, el miércoles 25.