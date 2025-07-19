A horas del cierre de listas, la Alianza entre La Libertad Avanza y el PRO continúa, en medio de tensiones, con las negociaciones para definir la boleta de candidatos al Concejo Deliberante.}

Allí, según pudo saber Pilar de Todos en medio de un fuerte hermetismo, aparecen con chances Andrés “Andy” Genna, la actual edil Solana Marchesan y el también concejal Sebastián Neuspiller, solo paras mencionar a algunos de los que integrarían los primeros escalones de la papeleta violeta.

Las gestiones están siendo llevadas a cabo por los referentes locales y los armadores de LLA de la primera sección electoral, encabezados por Andrea Vera, hija del dirigente de Moreno Ramón Vera.

Si bien Neuspiller, por nivel de conocimiento, parecería tener chances de encabezar, la intención de LLA sería la de llevar a un “puro” en ese lugar, donde suman fuerza Marchesan y sobre todo Genna, referenciado en Patricia Bullrich y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aunque aún no hay nada definido.

En la semana, de hecho, desde el campamento de LLA se mencionaba que se estaba a la espera de encuestas para definir los lugares de cada dirigente, aunque tampoco queda claro si será ese el mecanismo que se utilizará.

Desde hace varios meses que desde LLA Pilar se encargan de señalar que el actual concejal Juan Martín Tito no tiene lugar en la alianza, pese a haber ingresado al legislativo en 2021 por el espacio de Avanza Libertad, referenciado en José Luis Espert, y de también haber sido el candidato del espacio en 2023, cuando peleó por la intendencia de Pilar.