“Lo que viene en la Argentina no va a ser un experimento más: vamos a construir un nuevo Gobierno que sea productivo, federal, soberano y patriota: un Gobierno del pueblo y para el pueblo”, afirmó el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y gobernador, Axel Kicillof, este viernes en un acto con dirigentes y militantes en Palpalá, Jujuy.

La actividad se realizó en el Club Altos Hornos Zapla. Participaron el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola; los diputados provinciales Carlos Haquim y Rubén Armando Rivarola; y el secretario general del Sindicato Luz y Fuerza de Jujuy, Pedro Belizán.

Un balance de tres años de Gobierno nacional

Al referirse a la gestión nacional, Kicillof sostuvo: “Después de tres años de un gobierno de ultraderecha que representa los intereses de las corporaciones y los poderes internacionales, nuestro pueblo comprendió que fue víctima de la estafa electoral más grande de la historia”, y agregó: “Por eso hoy se respira una energía y un entusiasmo que nos llenan de esperanza: el año que viene vamos a cambiar la historia de Jujuy y de la Argentina”.

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Escuchar a los jujeños

Sobre su recorrida por la provincia, el dirigente peronista expresó: “Vinimos a Jujuy a escuchar a su pueblo, a los comerciantes, a los productores de tabaco y caña de azúcar, a los estudiantes y a los investigadores, y en todos encontramos la misma preocupación: cada vez están peor y no ven perspectivas de mejora”. Y añadió: “Me llevo de aquí un diagnóstico muy preocupante sobre la situación económica y social, pero también una convicción muy profunda: en el corazón de nuestro pueblo está la base para recuperar cada una de nuestras provincias y nuestra soberanía”.

Trabajo, ciencia y producción nacional

Kicillof también se refirió a los recursos del país y destacó que “no alcanza con tener los recursos que todo el mundo está buscando: esa riqueza se tiene que llenar de trabajo argentino, ciencia y producción nacional”.

Kicillof concluyó: “Para construir un país más justo y una patria para todos, tenemos que empezar desde abajo hacia arriba y desde la periferia hacia el centro: con Jujuy y todas las provincias lograremos que las prioridades vuelvan a ser la educación, el trabajo, la salud y la soberanía”.

Un peronismo fuerte, de pie y en lucha

Por su parte, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola señaló: “Necesitamos un peronismo fuerte, de pie y en lucha para poder hacerle frente a este Gobierno nacional, pero también para acompañar una alternativa que el año próximo nos permita transformar nuestra patria”.

En tanto, el intendente Rubén Eduardo Rivarola sostuvo: “Mientras el Gobierno nacional sólo avanza con destrucción y pobreza, el peronismo jujeño dice presente para acompañar a Kicillof y transformar el futuro de las y los argentinos”.

Asimismo, Pedro Belizán subrayó: “En contextos económicos y sociales tan adversos como los que vive el país actualmente, es cuando más debemos militar y tirar hacia el mismo lado: necesitamos un proyecto de país que ponga a los trabajadores y las trabajadoras en el centro de sus prioridades”.

El diputado provincial Carlos Haquim también tomó la palabra y expresó: “Basta de centralismo, confiamos en Axel para que toda la sociedad tenga mejores condiciones de vida: el peronismo de Jujuy agradece que estés visitando la provincia”.

Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladores y legisladoras, referentes del peronismo local, dirigentes sociales y sindicales.