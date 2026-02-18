El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en el municipio de Lobos una reunión con representantes de la industria y diferentes sectores productivos de la región, donde cargó contra las políticas económicas del Ejecutivo Nacional y la reforma laboral.

El encuentro fue en el Club de Pesca, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local Jorge Etcheverry.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Todos los sectores industriales, turísticos, de la construcción o de servicios están viviendo una calamidad a causa de un Gobierno nacional que implantó una política antiproductiva y que, además, responsabiliza a los trabajadores y a los empresarios de la situación que atraviesan: acá el único culpable es Javier Milei y su programa económico”.

“El plan no es inocente, tiene como objetivo trabajar para el sector financiero beneficiando a grupos minúsculos y dejando afuera a la enorme mayoría de los argentinos”, agregó.

“Desde que llegó este Gobierno nacional cerraron 21 mil empresas y se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo: están cumpliendo a la perfección el plan de exterminio de la industria, mientras festejan porque dicen que nos estamos reconvirtiendo”, sostuvo el Gobernador.

“Hoy le tocó a FATE, una empresa creada en 1940, que sobrevivió a muchos gobiernos con políticas nefastas pero no pudo sobrevivir a Milei”, agregó.

Por último, Kicillof remarcó: “No hay nadie que piense que la reforma laboral que se está por votar vaya a crear más empleo o mejores salarios: es un proyecto espantoso igual al que quería imponer la dictadura”.

“El Gobierno nacional tiene que entender que la gente no tiene plata y modificar cuanto antes su modelo: nos está dejando un país sin inclusión, sin producción y sin soberanía, y eso no es lo que necesita la Provincia ni los argentinos”, concluyó.

Del encuentro participaron más de 150 representantes de la industria, el comercio y diversas ramas de la actividad productiva regional para analizar el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional.

Puesta en valor del Museo Juan Domingo Perón

Durante la jornada, Kicillof junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y la directora provincial de Patrimonio Cultural, Araceli Bellota; inauguró la obra de restauración y puesta en valor del Museo Juan Domingo Perón, que tuvo como objetivo revalorizar el lugar como espacio cultural, educativo y de memoria colectiva.

Al respecto, Kicillof remarcó: “Muchos intentaron que este museo dejara de existir, pero los trabajadores y la comunidad de Lobos lograron defenderlo. Hoy, gracias al trabajo que realizamos desde la Provincia, lo pusimos en valor: no vamos a permitir que nadie se lleve puesto nuestro patrimonio histórico y nuestras reivindicaciones”.

A partir de una inversión de $450 millones, se llevaron adelante reparaciones estructurales, eléctricas y de climatización; instalación de nuevos techos y carpinterías; y trabajos de limpieza, reintegración de molduras y pintura en el frente del edificio. Además, se construyó un aula-taller para actividades comunitarias y nuevos espacios administrativos.

Por su parte, Saintout sostuvo: "Para el Gobierno provincial invertir en el patrimonio es pensar en lo colectivo y en aquello que pertenece a nuestra identidad: este trabajo de reinauguración no sólo le agrega valor al edificio sino que también cuida y resguarda la historia de nuestro pueblo”. En tanto, Bellota subrayó: “La recuperación de esta casa histórica fue una decisión política que asumimos con responsabilidad y trabajo conjunto: hoy se concreta para que sea disfrutada por toda la comunidad”.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; de Políticas Culturales, Victoria Onetto; de Turismo, Soledad Martínez; de Industria y Pymes, Mariela Bembi; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; legisladores nacionales y provinciales; y la directora del museo Juan Domingo Perón, Adolfina Ertini.

También estuvieron presentes la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez; de Lomas de Zamora, Federico Otermin; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Ezeiza, Gastón Granados; de Navarro, Facundo Diz; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Pilar, Federico Achával; de Bragado, Sergio Barenghi; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de San Andrés de Giles, Miguel Ángel Gesualdi; de Exaltación de la Cruz, Luis Mariano Martín; de Las Heras, Juan Manuel Cerezo (interino); y de Las Flores, Fabián Blanstein (interino).