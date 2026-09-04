El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°8 en Hilario Ascasubi, partido de Villarino, una obra que demandó una inversión de $1.048 millones y que había quedado paralizada tras el retiro del financiamiento nacional.

Del acto realizado durante esta jornada participaron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien acompañó además la puesta en funcionamiento del Acueducto Pedro Luro - Hilario Ascasubi.

Un cruce directo con la Nación

Durante su discurso, Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional por el freno inicial a la obra educativa. "Los vecinos saben que cuentan con el compromiso de una Provincia que ha establecido a la educación pública como una prioridad: fue así como, después de que el Gobierno nacional abandonara las obras, pudimos retomar los trabajos y terminar este edificio que trae más bienestar a la localidad", sostuvo.

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El mandatario bonaerense profundizó el cuestionamiento al advertir sobre el impacto del ajuste en el funcionamiento del Estado. "Javier Milei no solo está desfinanciando al Estado, sino que apunta a destruirlo. Es de una gravedad enorme porque, como quedó claro aquí hoy con esta inauguración, sin Estado no hay escuela, y sin escuela no hay futuro", afirmó.

Una escuela con nombre de homenaje

El nuevo edificio, que llevará el nombre de Héroes de Malvinas, cuenta con seis aulas, SUM, cocina y dependencias administrativas, y beneficiará a más de 275 alumnos y alumnas. Al respecto, Kicillof valoró la elección del nombre: "Eso también es la escuela pública: memoria y soberanía genuina, lejos de cualquier oportunismo".

En tanto, Terigi remarcó el rol del Estado provincial en la ampliación de derechos educativos. "Obras como esta demuestran que el Estado bonaerense está presente en cada lugar donde hay niños, niñas y adolescentes para garantizar su educación: la ampliación de derechos requiere de más edificios, más equipamiento y más docentes en cada rincón de nuestra Provincia", sostuvo.

Por su parte, Bevilacqua destacó el compromiso provincial pese al contexto económico. "Esta escuela demuestra que, aun en un contexto muy difícil, el Estado provincial decide acompañar y trabajar con compromiso para concretar obras fundamentales que las comunidades esperan y necesitan", subrayó el intendente local.

Durante la jornada, Kicillof también entregó la resolución de creación de la Escuela de Educación Especial N°504, la primera de esta modalidad en la localidad.

Agua potable para 13 mil vecinos

La segunda obra inaugurada fue el Acueducto Pedro Luro - Hilario Ascasubi, que mejorará el abastecimiento de agua potable para más de 13 mil habitantes de la zona. Con una inversión de $5.476 millones, Aguas Bonaerenses (ABSA) reemplazó 16,43 kilómetros de cañerías de asbesto cemento por tuberías de PVC.

Kicillof cerró su discurso al diferenciar el modelo de financiamiento provincial del que impulsa la Casa Rosada. "La obra del acueducto era esencial para el distrito, pero no podía hacerse juntando fondos de los vecinos como pretende el Presidente: vino el Estado provincial, planificó e invirtió para que sea una realidad", indicó. Y agregó: "Cuando dicen que la obra pública tiene que desaparecer, lo que quieren es sacarle la posibilidad al pueblo de que viva mejor. Nuestro camino va a ser siempre con más infraestructura, más educación y más trabajo para los y las bonaerenses".

Del acto también participaron el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; el administrador general de la Corporación de Fomento del Valle del Río Colorado, José Ramiro Vergara; la senadora provincial Ayelén Durán; y funcionarios, concejales y concejalas locales.