El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo, para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV a territorio bonaerense, que tendrá como punto central una misa masiva en Luján el 11 de noviembre.

Actividades en el Cottolengo Don Orione y operativo en Luján

Durante el encuentro se abordaron las actividades previstas en el Cottolengo Don Orione y los preparativos para la misa en Luján, incluido el operativo de seguridad que deberá desplegarse para un evento de alcance masivo. La reunión formó parte de la etapa de coordinación entre el Gobierno provincial y la Iglesia de cara a la llegada del pontífice.

Puede interesarte

Colombo expresó su satisfacción por la visita apostólica y agradeció la disposición del Gobierno bonaerense para trabajar en conjunto con la Iglesia en la organización del encuentro en Luján.

Contacto con la Gerencia de Coordinación del Episcopado

Las autoridades provinciales establecieron además comunicación directa con la Gerencia de Coordinación General del Episcopado Argentino, el área designada por el propio presidente de la CEA para centralizar los aspectos operativos de la visita papal. Ese canal será el que articule, de ahora en más, los distintos frentes de trabajo entre la Provincia y la Iglesia hasta la llegada de León XIV a Luján.