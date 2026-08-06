El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó esta jornada de la movilización al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional.

En ese marco, Kicillof destacó: “Se logró que el Gobierno nacional desestime la locura de la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros, pero los otros capítulos de esta ley también son nefastos”.

Puede interesarte

“Esta manifestación es muy importante porque demuestra que hay una reacción transversal, con muchos sectores que han comprendido cuál es el verdadero proyecto de Milei: estamos ante un presidente que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”, agregó.

El Gobernador estuvo acompañado por integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes.