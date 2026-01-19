El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó durante la jornada la muestra “Vidas Submarinas: ciencia, arte y soberanía” que se encuentra en exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MAR) de Mar del Plata, para poner en valor los logros de la histórica campaña realizada por especialistas del CONICET.

La muestra recupera los resultados de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que fue popularizada gracias a su transmisión en vivo durante julio y agosto de 2025. Puede visitarse de manera libre y gratuita en el Museo MAR, de martes a domingos de 15 a 21 h, hasta el 15 de febrero inclusive.

A partir del trabajo conjunto entre los ministerios de Comunicación Pública y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; el Instituto Cultural, AUBASA y CONICET Mar del Plata, la exposición invita a toda la familia a recorrer distintos espacios: un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, propone talleres para chicos de 2 a 12 años y conversatorios con especialistas que estuvieron a bordo del buque Falkor (too).

Estuvieron presentes también en la visita el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza; los subsecretarios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Aguero; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; el director del Museo MAR, Ezequiel Pérez Saenz; el concejal local Gustavo Pulti; y la investigadora del CONICET Daniela Garanzini.