El gobernador Axel Kicillof participó esta jornada de la segunda audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en la demanda presentada por la Provincia de Buenos Aires por una deuda de $2,3 billones que reclama a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El mandatario bonaerense estuvo acompañado por el ministro de Economía provincial, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, en el marco de una causa vinculada a transferencias pendientes para cajas previsionales no transferidas al Estado nacional.

La Corte pidió una propuesta de pago

Tras el encuentro, Kicillof expresó: “Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”.

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La denuncia del Gobierno bonaerense se originó por la suspensión de transferencias que ANSES debe realizar de manera obligatoria a las provincias que mantienen sus propios sistemas jubilatorios.

Ocho reclamos y críticas a Nación

Además del expediente debatido, Kicillof sostuvo que la Provincia mantiene otras demandas judiciales contra el Gobierno nacional.

En ese sentido, afirmó: “La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”.

Luego agregó: “Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”.

Según se informó oficialmente, entre esos planteos también figuran reclamos por recortes en áreas vinculadas a seguridad, transporte, salarios docentes, bosques nativos, boleto integrado, financiamiento de obras e incumplimientos del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023.

De la audiencia participaron además el fiscal de Estado, Hernán Gómez, y la presidenta del IPS, Marina Moretti.