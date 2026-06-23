El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y representantes diplomáticos de 21 países miembros del bloque regional.

Fue esta jornada en la embajada de la Unión Europea, en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín.

Durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas a nuevas oportunidades de inversiones, comercio y cooperación en áreas estratégicas como ciencia y tecnología, educación, cultura y producción.

Asimismo, se intercambiaron miradas sobre los desafíos del escenario internacional y la situación de América Latina; en tanto, se coincidió en la importancia de afianzar los lazos históricos entre Europa y Argentina para fortalecer el desarrollo conjunto y generar más oportunidades, informron fuentes provinciales.

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Inversor externo

La Unión Europea se consolidó en 2025 como el primer inversor externo del país, con más de 1.200 empresas que operan actualmente en sectores clave como la industria, la energía, los agroalimentos, la minería y las telecomunicaciones.

En ese sentido, la agenda de trabajo presenta oportunidades de cooperación concretas para apuntalar el desarrollo de la Provincia en áreas tecnológicas, con especial foco en el financiamiento para la transición energética, la soberanía digital, la inteligencia artificial y la articulación científico-tecnológica.

Participaron de la reunión embajadores y representantes diplomáticos de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.