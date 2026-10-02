El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió en su despacho a las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. El objetivo del encuentro fue repasar temas clave del sector inmobiliario, entre ellos, la propuesta de alquileres sociales y la implementación de la nueva cuenta recaudadora de ARBA.

La delegación, encabezada por el presidente de la entidad, Luis Colao, presentó una iniciativa que busca la democratización de los alquileres. Según explicaron los representantes, el proyecto tiene como fin aliviar los gastos iniciales que debe afrontar un inquilino al ingresar a un inmueble. La iniciativa busca aliviar los gastos iniciales que debe afrontar un inquilino al ingresar a un inmueble.

El proyecto, que ya cuenta con tratamiento en la Legislatura, está destinado a inquilinos que accedan a viviendas cuyo alquiler mensual no supere el sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas semanales de la Administración Pública Provincial, según la Ley 10.430. A agosto de 2026, dicho monto se fijó en 388.050 pesos.

Para este segmento, la propuesta contempla la eliminación de costos de ingreso, como los honorarios de martilleros y corredores públicos, que serían afrontados por los propietarios, además de los gastos por informes del Registro de la Propiedad Inmueble.

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Otro eje central fue la puesta en funcionamiento de la Cuenta Recaudadora. Esta herramienta fue diseñada para inmobiliarias mediante un trabajo conjunto entre ARBA, el Banco Provincia y la institución profesional. La medida busca evitar que el manejo de dinero de clientes en operaciones de compra, venta y alquiler genere retenciones o acumulación de saldos a favor para las inmobiliarias.

De la reunión también participaron el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el vicepresidente de Martilleros BA, Alfredo Lavalle; y el secretario de Relaciones Institucionales de la entidad, José María Sacco.