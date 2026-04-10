El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Universidad y Ciencia” en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

El encuentro contó con la participación de miembros del gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; y representantes del sector científico, universitario y tecnológico.

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Frente al auditorio, Kicillof consignó: “Estamos viviendo un ataque sin precedentes contra la ciencia y la universidad argentina, que avanza tanto en lo salarial como en lo presupuestario: esto no es un simple ajuste, sino un plan de destrucción masiva de la educación pública y nuestro sistema científico”.

Frente a ese escenario, el mandatario bonaerense planteó que “lo que está ocurriendo es realmente muy grave” y enumeró que “los docentes y los investigadores tienen sus sueldos por el piso, las transferencias se derrumbaron y las obras de infraestructura en universidades fueron paralizadas”.

Además expresó que “es tiempo de reflexionar acerca de qué pasaría si Milei continúa cuatro años más en el poder”.

“Este modelo nos está llevando a un estado de disolución nacional, en contra de lo que dice nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad”, rechazó Kicillof y agregó: “No nos dejemos engañar: las masivas movilizaciones que hubo en los últimos años nos demostraron que nuestra sociedad sigue valorando y defendiendo a la universidad pública y gratuita”.

“Para construir el futuro de la Argentina”

En su discurso, Kicillof también expresó que “puede ser que haya sectores que estén desmotivados” y agregó que “para eso nació el Movimiento Derecho al Futuro: para que todos y todas las que no quieren estas políticas cuenten con una herramienta y un espacio para pensar y construir el futuro de la Argentina”.

Asimismo, Kicillof remarcó: “En una etapa de mucha turbulencia a nivel mundial, vemos como todos los gobiernos del planeta están protegiendo sus industrias y cuidando al máximo cada uno de los puestos de trabajo”. “Javier Milei es el único que va a contramano y entrega los recursos nacionales, desprotege la mano de obra local y aplica políticas del Consenso de Washington que ya están perimidas”, señaló.

“Mientras el sistema global se está rediseñando, debemos volver a pensar qué producimos y cómo nos insertamos internacionalmente. Argentina no puede volver a caer en el falso dilema de tener que elegir entre campo o industria: debemos ser nosotros mismos quienes le demos valor agregado a nuestras materias primas, y eso se logra con tecnología y conocimiento”, afirmó Kicillof y agregó: “Desfinanciar la ciencia y la universidad nos lleva a la destrucción de nuestro entramado productivo y facilita el programa de un Gobierno nacional que quiere torcer el futuro de la Argentina”.

Por último, Kicillof remarcó: “Hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros. Con la premisa de que no hay desarrollo autónomo sin ciencia y educación, los invito a trabajar juntos y a no perder el tiempo en discusiones internas. Tenemos una inmensa tarea por delante: plantar la bandera de la industria nacional y la defensa de la ciencia, la universidad y la soberanía”.