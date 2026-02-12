Kicillof participó de la marcha en rechazo a la reforma laboral
La movilización se realizó hacia el Congreso Nacional en el marco del inicio del debate en el recinto.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.
En el marco de la movilización, el mandatario bonaerense volvió a expresarse en contra del proyecto que ya se debate dentro del recinto.
"Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador", expresó Kicillof.
Y agregó que "quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores: deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei".
Por el contrario, según la mirada del Gobernador, "los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional".
Kicillof estuvo acompañado por integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro.