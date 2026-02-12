El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

En el marco de la movilización, el mandatario bonaerense volvió a expresarse en contra del proyecto que ya se debate dentro del recinto.

"Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador", expresó Kicillof.

Y agregó que "quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores: deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei".

Por el contrario, según la mirada del Gobernador, "los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional".

Kicillof estuvo acompañado por integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro.