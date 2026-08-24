El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó convenios con 18 intendentes de la provincia de Buenos Aires para destinar $16.200 millones a la compra de bienes de capital a través del programa Provincia Leasing, de la banca pública provincial.

Kicillof afirmó que el leasing del Banco Provincia "es una herramienta fundamental para que los municipios puedan adquirir bienes de capital, maquinarias y equipamiento para brindar más salud y seguridad". Agregó que "en momentos en los que la situación económica es tan compleja y las demandas crecen, nuestro desafío es dar continuidad y fortalecer esta línea estratégica para la gestión local".

Con la firma de este lunes, la cuarta reunión del año, el programa lleva 104 municipios asistidos desde 2020. "Mientras los bancos privados atraviesan tiempos de achicamiento, nuestra banca pública se consolida y multiplica su presencia en el territorio bonaerense", sostuvo el gobernador, al señalar además que "la crisis económica que generó el Gobierno nacional impacta de lleno tanto en las familias y las empresas, como en las cuentas del Estado provincial y los municipios".

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Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sostuvo que "desde el Banco Provincia tenemos una decisión muy clara: trabajar en conjunto con los municipios y estar a disposición para acompañar sus necesidades". Añadió que la jornada "es una muestra concreta de esa cooperación, que permite que los distritos puedan acceder a bienes de capital y seguir fortaleciendo los servicios que brindan a sus comunidades".

Los intendentes firmantes

Firmaron los convenios los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; Balcarce, Esteban Reino; Bragado, Sergio Barenghi; Brandsen, Fernando Raitelli; Coronel Suárez, Ricardo Moccero; General Alvear, Ramón Capra; General La Madrid, Martín Randazzo; General Villegas, Gilberto Alegre; Lomas de Zamora, Federico Otermín; Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; San Cayetano, Miguel Gargaglione; San Isidro, Ramón Lanús; y Suipacha, Juan Luis Mancini. También rubricaron las intendentas de Cañuelas, Marisa Fassi; Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; Carlos Tejedor, María Celia Gianini; y Tornquist, Estefanía Bordoni.

En tanto, el intendente de Chacabuco, Rubén Golia, firmó además el otorgamiento de un crédito del Banco Provincia destinado a la compra de quintas para su posterior subdivisión, además de obras de infraestructura, apertura de calles y provisión de servicios públicos.

Del encuentro también participaron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.