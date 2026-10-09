El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves en el Teatro Argentino de La Plata un encuentro con más de 800 invitados por los 150 años de la aplicación de la Ley N°988 de Educación Común, la norma bonaerense que fijó la obligatoriedad y la gratuidad de la escuela primaria. En ese marco, cuestionó las políticas educativas del Gobierno nacional.

La apertura estuvo a cargo del Gobernador y de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, con la participación del intendente de La Plata, Julio Alak.

Las críticas al Gobierno nacional

Kicillof planteó que la Nación tiene obligaciones históricas con el sistema educativo. “Hace 150 años la provincia de Buenos Aires estableció a la educación pública y gratuita como uno de sus principios fundamentales: en ese contexto, se definieron también las responsabilidades concretas que asumía el Gobierno nacional para sostenerla”, afirmó.

Y agregó: “Durante más de un siglo nadie discutió que la Nación debía aportar recursos para construir y mantener escuelas, equiparlas y contribuir al financiamiento educativo: lo que está ocurriendo hoy no es federalismo, es un Gobierno nacional que se borra de obligaciones que forman parte del pacto constitutivo de nuestro país”.

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El Gobernador también apuntó contra el presidente Javier Milei: “Milei busca imponer un proyecto que llama de ´libertad educativa´, pero que es en realidad de esclavitud, de desigualdad, de abandono y de privaciones camufladas de modernidad”. Y sostuvo: “No viene a mejorar cuestiones del sistema educativo que pueden funcionar mal, sino a destruir lo que funciona bien: viene a decirnos que la escuela no hace falta y a vincular el derecho a la educación con el poder adquisitivo de cada familia”.

La defensa de la escuela pública

Hacia el cierre, Kicillof afirmó: “Hoy la educación pública está bajo un ataque muy profundo y tenemos que defenderla quienes sabemos el papel central que cumple para sostener la vida de nuestras comunidades en cada ciudad y en cada paraje de la Provincia”.

Y concluyó: “Pero defenderla no significa decir que todo está bien ni aplicar recetas importadas: la mejor manera de cuidar la escuela pública es transformarla junto a los docentes, los estudiantes, los trabajadores y toda la comunidad educativa”.

Qué establecía la Ley N°988

La Ley N°988 de Educación Común fue promulgada en septiembre de 1875, casi 10 años antes que la Ley Nacional N°1420, y se aplicó al año siguiente. Sentó las bases de la escuela pública actual y estableció la responsabilidad de los padres de garantizar la educación básica de niños y niñas.

Además, definió los entes de administración y organización, la función de directivos y docentes, y la creación de bibliotecas populares.

El encuentro busca recuperar el valor histórico de la norma y, a partir de sus principios, reflexionar sobre los desafíos de la educación pública a nivel federal. Participan autoridades gubernamentales, referentes del ámbito académico, consejeros escolares y representantes gremiales de todo el país.

Terigi y Alak

Terigi valoró el alcance histórico de la ley: “Leyes como estas abrieron en la Argentina el período escolar, plantearon una opción estatal a la educación religiosa y provocaron el crecimiento acelerado de la matrícula hasta su universalización”.

Y añadió: “Mientras algunos sectores cuestionan hoy el ordenamiento de nuestro sistema educativo, en la Provincia venimos a reforzar la idea de que se necesitan escuelas para educar y un Estado presente para seguir garantizando el acceso para todos y todas”.

Por su parte, Alak subrayó: “El mejor homenaje que podemos hacer a quienes impulsaron esta Ley es tener un Gobierno provincial que pone en el centro de sus políticas el garantizar el derecho a la educación pública”. Y señaló: “En nuestra ciudad, lo hemos llevado a la práctica con la refacción del 70% de los edificios escolares para brindar mejores condiciones de estudio a nuestros chicos y chicas”.

Quiénes estuvieron presentes

Participaron la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ramiro Aranda; y el secretario de Educación de Córdoba, Luis Franchi.

También asistieron la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; las subsecretarias de Educación, Claudia Bracchi, y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; los subsecretarios de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; de Planeamiento, Diego Born; y de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich; el senador provincial Pedro Borgini; el director general y artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; los dirigentes Alberto Sileoni y Mario Oporto; representantes gremiales y funcionarios locales.