El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó en Ciudad Universitaria el panel de cierre del Foro Hacia un Nuevo Plan de Desarrollo Humano Integral, junto al diputado nacional Juan Grabois y la dirigente Ofelia Fernández, y planteó la construcción de una alternativa política a la gestión de Javier Milei.

El encuentro fue organizado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) como una instancia de debate y diagnóstico sobre la coyuntura actual y de elaboración programática de propuestas de mediano y largo plazo. En ese marco se presentó el libro “Perspectivas estratégicas para el desarrollo humano integral de la Argentina”, coeditado por Grabois, la Fundación DHI y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Una responsabilidad política, cultural y generacional enorme

En su exposición, Kicillof planteó cuál es, a su entender, la tarea que enfrenta su espacio político. “Tenemos por delante una responsabilidad política, cultural y generacional enorme: terminar con esta calamidad y construir una alternativa que le ponga fin a la ultraderecha en la Argentina”, afirmó el Gobernador.

Kicillof también se refirió a los límites de la crítica al Gobierno nacional. “No alcanza con señalar el desastre que está provocando Milei: tenemos que elaborar una alternativa genuina, que tenga una perspectiva de futuro y sea capaz de volver a entusiasmar a los argentinos”, destacó.

Transformaciones geopolíticas y tecnológicas vertiginosas

Sobre el escenario internacional, Kicillof advirtió que el contexto exige actualizar las respuestas sin abandonar las convicciones. “Estamos viviendo transformaciones geopolíticas y tecnológicas vertiginosas. No podemos responder siempre de la misma manera ante un mundo que está cambiando, pero tampoco vamos a renunciar a nuestros principios y convicciones”, sostuvo.

Y añadió: “Necesitamos nuevas canciones porque con la nostalgia no alcanza para volver a enamorar, pero eso no significa renegar de nuestra historia, de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina: las nuevas canciones no las va a cantar alguien que venga de afuera, las va a escribir nuestro pueblo”.

Una planificación democrática y popular

Por su parte, Grabois criticó al Presidente y fijó una meta de cara al año próximo. “Milei es un falso profeta que llevó a nuestro país a una crisis integral, que abarca cuestiones económicas, culturales, sociales y civilizatorias: con este gobierno la condición humana argentina y de la región está en peligro”, sostuvo el diputado.

Luego, señaló: “De cara al año próximo, tenemos la misión de derrotar a este modelo de exclusión: la única manera de hacerlo es llevando adelante una planificación democrática y popular que escuche, principalmente, las voces de los excluidos”.

Grabois también se refirió a la dificultad de ese objetivo y a su relación con el Gobernador. “Ganarle a Milei no va a ser fácil, no importa lo que digan las encuestas, porque tiene un sistema muy poderoso detrás. Pero junto a Axel estamos construyendo un camino: vamos a estar a su lado para encontrarle la vuelta a este entuerto, conscientes de que la unidad es una tarea de todos”, agregó.

Un síntoma de esta época

En tanto, Fernández ofreció una lectura sobre el fenómeno político del Presidente. “Tengo la sensación de que Milei, más que un gran villano, es en realidad un síntoma de esta época. No porque no haya crueldad en este proceso político, sino porque parece ser un reflejo de este tiempo social, un lugar donde tercerizar una catarsis que no empezó ni va a terminar con él”, expresó.

Y completó su planteo: “Entonces, no se trata solo de ganar elecciones: tenemos por delante desafíos sociales y políticos que son muchos más profundos”.

Una construcción colectiva

Por último, Kicillof definió las características del proyecto que propone. “Necesitamos construir un proyecto que sea federal, inclusivo y soberano, que defienda nuestros recursos y el futuro de la Argentina: esa propuesta no puede surgir de unos pocos dirigentes, tiene que ser democrática, de abajo hacia arriba”, remarcó.

Finalmente, convocó a recorrer el país con esa discusión. “No los convoco a una interna, los convoco a una construcción colectiva: recorramos todas las provincias, llevemos estas discusiones a las fábricas, las escuelas y los barrios, y trabajemos junto a todos los sectores para construir un país mejor”, concluyó.

Quiénes estuvieron presentes

Estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios; las subsecretarias de Turismo, Soledad Martínez, y de Educación, Claudia Bracchi; y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

También asistieron el diputado nacional y presidente de la Fundación DHI, Itai Hagman; su par Jorge Taiana; las diputadas nacionales Natalia Zaracho, Fernanda Miño y Adriana Serquis; el senador provincial Federico Fagioli; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Guillermo “Willy” Durán; el dirigente Ulises Bosia y autoridades universitarias.