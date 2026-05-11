El gobernador bonaerense Axel Kicillof disparó contra la política económica del gobierno nacional y advirtió que la Argentina atraviesa una recesión profunda: industria destruida, consumo derrumbado y un régimen de inversiones que, en los hechos, atrajo menos del 3% de lo que prometía.

En declaraciones a Radio 10, el mandatario describió la dinámica que, a su criterio, retroalimenta la crisis: “En Argentina conocemos en carne propia el proceso de ajuste permanente, un espiral de ajuste a través de políticas como contraer recursos, pisar salarios, retirar la obra pública, paritarias cero sin homologar aumentos, ingresos en caída, presupuestos en caída”.

“Y el ajuste mismo es como que se muerde la cola, porque la recesión hace que se recaude menos y para sostener la bandera del ajuste y del superávit vuelve a ajustar todo”, agregó.

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“El presunto ahorro que hacen genera una caída económica y genera más recesión; alguien puede hablarnos de teoría económica, déficit, superávit, pero lo que hay en el fondo de todo es aplicar los recursos que recaudan en las provincias a sostener unos poquitos sectores que además no generan trabajo”, agregó.

El tejido productivo, sector por sector

Kicillof afirmó que ningún rubro de la economía real escapa a la caída, con una sola excepción: minería, petróleo e intermediación financiera, a la que calificó como “el aumento de la especulación como actividad económica”.

El resto del mapa productivo, según su diagnóstico, está en caída libre: "Consumo masivo, comercio mayorista y minorista, toda la actividad industrial está destruida, textil, automotriz, ahora pretenden traer maquinaria agrícola usada… están destruyendo todo el tejido comercial, industrial y de servicio".

El RIGI: u$s100.000 millones anunciados, 3% real

Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el gobernador fue categórico: el gobierno "aprobaron proyectos por 100 mil millones de dólares, y de todo eso que se festejó solamente entró un 3%". El resultado, dijo, es una "inversión extranjera negativa".

Kicillof además señaló que el mecanismo mutó y perdió su sentido original: "El RIGI, el mismo régimen tuvo una primera etapa con incentivos del que se iban a excluir los sectores a los que les iba bien, pero hace poco tiempo lo cambiaron y metieron a sectores con buena rentabilidad y se desnaturalizó completamente".

La consecuencia concreta, explicó, es que el Estado resigna ingresos sin contrapartida real: "lo que terminan haciendo es darle beneficios especiales a sectores desde el Estado, que si bien no es gasto publico, dejar de recibir recursos que se iban a recibir es similar al gasto público".

“Buscan un país sin clase media”

Frente a ese cuadro, el gobernador sintetizó la contradicción central de la política inversora oficial: “Quién va a invertir si no vende, si no hay consumo, si tenés la mitad de las máquinas en el país con una lona encima, paradas, e incluso Caputo acusa de ingratos a los empresarios”.

"Buscan un país sin clase media, y la clase media argentina es producto de una mejor distribución del ingreso, del desarrollo industrial, de la universidad pública, de los derechos de empleo. Hay una alternativa: todos los países del mundo dicen hoy hay que defender el trabajo propio", concluyó.