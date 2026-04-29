El gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión con intendentes bonaerenses en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en la Ciudad de Buenos Aires, para respaldar el reclamo al Ministerio de Capital Humano por fondos adeudados en materia de asistencia alimentaria.

Participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

"El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles", afirmó Kicillof.

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“El plan de Javier Milei obedece a una lógica perversa, en la que se apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”, agregó.

"Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos", sostuvo el Gobernador y concluyó: "Sabemos que no podemos esperar otra cosa de parte de un presidente que prometió destruir el Estado desde adentro: en la Provincia vamos a seguir trabajando con todos los gobiernos locales para reducir el daño que Milei les está generando a las familias bonaerenses".

La vicegobernadora Magario, en tanto, también apuntó contra el Gobierno nacional y expuso que le exigieron al Gobierno nacional "que termine con los ajustes y que le den a nuestra Provincia todos los recursos que nos adeudan".

"Llevamos al Ministerio de Capital Humano de la Nación el reclamo por una deuda de más de $220.000 millones sobre el programa SAE. Mientras tenemos una inflación cercana al 40%, la ministra Pettovello plantea un incremento de los recursos del 4%: le pedimos a Milei y a sus funcionarios que se hagan cargo de la realidad y paguen las deudas que tienen con la Provincia", planteó, en tanto, el ministro Larroque.

El Servicio Alimentario Escolar bonaerense es el principal programa alimentario del país y alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes.

Históricamente, el Gobierno nacional aportaba el 33% del financiamiento, pero en la actualidad ese porcentaje cayó al 14%. Ante ese recorte, la Provincia incrementó un 30% sus propios recursos, llegando a una inversión anual total de $553.910 millones.

En el documento presentado ante Capital Humano, las autoridades solicitaron la revisión y actualización de los montos asignados al SAE y la incorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA.