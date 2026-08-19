El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei durante el acto de renovación de autoridades de la CGT Regional Chaco, al que asistió junto al senador nacional Jorge Capitanich.

"Lo que está ocurriendo en Chaco es lo mismo que vemos en todo el país: todos los días hay empresas que cierran, despidos, más precarización laboral y familias que no pueden llegar a fin de mes y necesitan endeudarse para pagar la comida, el alquiler y los remedios", planteó Kicillof.

La responsabilidad, según el Gobernador

"La culpa no es de los argentinos. Este problema tiene nombre y apellido: Javier Milei, quien vino a pisar los salarios para garantizar las ganancias extraordinarias de los sectores más concentrados", agregó el mandatario bonaerense.

Del acto también participaron el secretario del Interior de la CGT nacional, Héctor Daer, y las actuales autoridades provinciales, Adrián Bellomi e Isaías Alegre.

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Convenios firmados en la provincia

La actividad se dio en el marco de una recorrida de Kicillof por Chaco, donde previamente había firmado un convenio de cooperación con el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps, y acuerdos con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).

"Firmamos un convenio entre la provincia de Buenos Aires y el municipio de Colonia Benítez para articular en áreas prioritarias para nuestra gestión como son la salud, la educación y la seguridad", había señalado Kicillof horas antes, al indicar también que buscan fortalecer proyectos académicos y de investigación con las universidades chaqueñas.

Encuentro con intendentes y sector productivo

El Gobernador encabezó además un encuentro de trabajo junto a 40 intendentes e intendentas locales, legisladores y legisladoras provinciales y nacionales, y dirigentes de la región. Se reunió también con representantes de la Federación Económica del Chaco (FECHACO) en Resistencia, junto a referentes de cámaras de comercio, industria y servicios, empresarios pymes y emprendedores.

Al cierre de la jornada, Kicillof insistió: "Milei propone un país injusto e inhumano, que destruye nuestro entramado productivo y va en contra de la soberanía nacional. Frente a ello, debemos dar una muestra de federalismo y, respetando las decisiones de cada provincia, trabajar juntos para reconstruir la Argentina y recuperar nuestro futuro".

De la comitiva también formaron parte los ministros bonaerenses Carlos Bianco (Gobierno), Walter Correa (Trabajo), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad); el intendente de Ensenada, Mario Secco; el senador bonaerense Pedro Borgini; el diputado provincial Sebastián Benítez Molas; el intendente de Empedrado (Corrientes), Fernando Echeverría; y el dirigente Juan Manuel Pedrini.