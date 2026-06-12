El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de entrega de nuevos patrulleros y motos para fortalecer la prevención del delito en el municipio de Pergamino. Además, recorrió el nuevo edificio del Jardín de Infantes N°926.

En ese marco, Kicillof destacó: “El Gobierno nacional está recurriendo a una constante de la derecha de nuestro país: habla mucho de seguridad, pero, lejos de invertir, aplica también la motosierra para ajustar en un área muy sensible”. “Entonces, desde la Provincia buscamos soluciones concretas para los vecinos: con fondos propios adquirimos estas motos y patrulleros que necesitan para vivir más tranquilos”, agregó.

“El recorte de Milei afecta a la infraestructura, al equipamiento, a la formación y a los salarios de las fuerzas policiales: en definitiva, no están haciendo nada para brindarle más seguridad a nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Mientras seguimos reclamando que el Gobierno nacional nos devuelva el Fondo de Seguridad que nos quitó ilegalmente, no nos quedamos de brazos cruzados: con estos patrulleros, alcanzamos a más de 9.500 entregados ya en toda la Provincia”.

Puede interesarte

Los ocho nuevos móviles y las 10 motos fueron adquiridas con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial. Además, se incorporaron 40 efectivos que permitirán reforzar las tareas de patrullaje en distintos barrios del distrito.

Por su parte, Alonso sostuvo: “Para el Gobierno bonaerense la seguridad es una prioridad que se refleja con más inversión en cada uno de los 135 municipios: hoy Pergamino cuenta con nuevos patrulleros, nuevas motos y más personal policial de nuestra fuerza”.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron el nuevo edificio del Jardín de Infantes N°926, que beneficia el aprendizaje de los niños y niñas que antes compartían instalaciones con el Centro Complementario N°801. La obra -que había sido paralizada por el Gobierno nacional- permite que la institución amplíe en un 50% su matrícula e incorpore una sala maternal.

Por último, Kicillof remarcó: “Desde que asumimos, la educación es una prioridad indiscutible en nuestra gestión: ya inauguramos 316 nuevos edificios escolares y concluimos más de 8.500 obras en escuelas”. “A Pergamino no va a llegar el sector privado para resolver todas las necesidades de los vecinos: la educación, la seguridad, la salud y la vivienda son responsabilidad del Estado, y ese es el compromiso que tomamos en la Provincia”, concluyó.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; los subsecretarios de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla; la directora del Jardín de Infantes N°926, Mariela Cascardo; los concejales Alejandro Masague, Nicolás Cabrera, Bernardo Fiore, Brisa Quevedo y Silvia Viera; funcionarios y funcionarias municipales.