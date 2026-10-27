El gobernador Axel Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por el financiamiento universitario durante su visita a General Villegas, donde recorrió el nuevo Centro Universitario del Programa Puentes. “Mientras el Gobierno nacional desfinancia el sistema universitario argentino, nosotros vamos en la dirección contraria: ampliamos la oferta de carreras de grado en el interior para garantizar el arraigo de nuestro pueblo”, sostuvo.

En ese marco, el mandatario bonaerense inauguró la refacción integral de la Escuela Primaria N°1, una obra con una inversión de $272 millones que mejora las condiciones de cursada de 436 estudiantes.

Lo acompañaron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Gilberto Alegre; y la directora del establecimiento, Patricia Matilla.

Según informó el Gobierno bonaerense, los trabajos incluyeron intervenciones estructurales en el edificio y la construcción de una cocina, un depósito, oficinas y sanitarios.

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Centro Universitario Puentes: más de 2.600 metros cuadrados en dos plantas

El Gobernador recorrió la segunda etapa de la obra del nuevo Centro Universitario del Programa Puentes, que contará con más de 2.600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

Sobre ese proyecto, Kicillof destacó la importancia de que los jóvenes puedan estudiar en su localidad. “Hoy también recorrimos una obra fundamental para el futuro de la región, como es el nuevo centro universitario: necesitamos que los jóvenes que quieran seguir sus estudios puedan hacerlo en su propio pueblo, sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades”, sostuvo.

Una obra hecha en articulación entre Provincia y municipio

Kicillof atribuyó la concreción de las obras educativas al trabajo conjunto con el municipio. “Todas estas obras en materia educativa fueron posibles gracias al trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio: estamos convencidos de que el Estado tiene la obligación de invertir para que haya edificios adecuados en cada rincón de la Provincia”, sostuvo.

El Gobernador también planteó la educación como un derecho que no debe depender del lugar de residencia. “El acceso a las escuelas no puede depender ni del nivel de ingresos de las familias ni de la ubicación geográfica donde cada uno viva: todos los pibes y pibas bonaerenses tienen el mismo derecho a una educación pública, gratuita y de calidad”, afirmó.

Escuela Secundaria N°9 de Villa Saboya

Kicillof recorrió además las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N°9, en la localidad de Villa Saboya, que sumó un laboratorio, espacios para docentes y oficinas, entre otros.

Estado comprometido con la educación pública

Por su parte, la directora general de Cultura y Educación puso el foco en el impacto de las obras en la comunidad escolar. “Cada una de estas obras fueron posibles gracias a un Estado comprometido con la educación pública que no se quedó de brazos cruzados e hizo grandes esfuerzos para invertir más: estas nuevas aulas y edificios significan mejores condiciones de enseñanza para los trabajadores y de aprendizaje para los chicos y chicas”, remarcó Terigi.

En tanto, el intendente Gilberto Alegre subrayó la prioridad que el distrito le asigna al área. “La educación es una prioridad para General Villegas y por eso trabajamos en pos de mejorar las condiciones en las que nuestros chicos y chicas aprenden todos los días. Nos llena de orgullo poder inaugurar nuevas obras y seguir acompañando a las comunidades educativas locales”, subrayó.

Netbooks y convenio para el CAPS del barrio FONAVI

Durante la jornada, Kicillof entregó 103 netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a estudiantes de 9 escuelas del distrito. En ese marco, se firmó un convenio para la ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio FONAVI, que permitirá mejorar las condiciones de atención.

Al cierre, el Gobernador también se refirió a las obras recorridas. “En jornadas como esta queda en claro que en la provincia de Buenos Aires defendemos la educación pública con inversión y hechos concretos”, afirmó. Y agregó: “Las obras que hoy recorrimos no se quedaron en meras promesas: planificamos, trabajamos y las llevamos adelante. Vamos a seguir transitando por este camino: el de la ampliación de derechos y la justicia social”.

Autoridades presentes

Participaron también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; y el director de Educación Agraria, Gerardo Berchi.

Asistieron además el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik; su par de Carlos Tejedor, María Celia Gianini; la diputada bonaerense Viviana Guzzo; la concejala local Sofía Mackay; el concejal de Chivilcoy Gabriel Deiure; la directora de la Escuela Secundaria N°9, María de Luján Calzina; y funcionarios y funcionarias locales.