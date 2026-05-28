El gobernador Axel Kicillof encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Salud” con un multitudinario acto que se desarrolló en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.

Allí pidió que “mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y centro de salud” porque en esos sitios “se juega también el futuro de la Argentina”.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Julio Alak y el dirigente Daniel Gollan, Kicillof agregó: “Frente al abandono, el ajuste y la crueldad, nosotros elegimos luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio, sino un derecho para todos y todas”.

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“Es este plan económico el que enferma: no puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y la crueldad organizada; no hay orden cuando la sociedad está atravesada por la desesperación y la angustia”, sostuvo Kicillof y agregó: “La motosierra mata: tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna. Ya no caben dudas: el de Milei es el gobierno más insensible que ha tenido la democracia argentina”.

En ese sentido, el Gobernador subrayó: “Nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de ser capaces de darle a la Argentina un proceso de desarrollo justo, federal y sostenible”.

“Esta derecha extrema quiere instalar que los derechos son privilegios. Nosotros decimos con claridad: una sociedad mejor no se construye abandonando al que necesita ayuda, se construye ampliando derechos, protegiendo a los más vulnerables y garantizando la igualdad”, indicó.

“Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y cada centro de salud porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina. No hay futuro posible en nuestra Nación si se abandona la salud del pueblo: por eso, nosotros nos comprometemos a defenderla con toda nuestra fuerza”, concluyó Kicillof.

Por su parte, Gollan remarcó: “Este encuentro es un paso más para diseñar una propuesta participativa y completamente federal: vamos a defender el derecho a la salud y a reconstruir el sistema sanitario argentino”.

“Promovemos permanentemente la convocatoria a los distintos sectores del pueblo bonaerense para criticar las políticas de Milei, pero sobre todo para pensar un plan de cara al futuro: la salud nunca va a ser un derecho mientras se aplique la motosierra”, subrayó Alak.

Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; y representantes de los trabajadores del sistema salud, del sector universitario y de organizaciones sindicales.