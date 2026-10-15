El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó esta jornada de la 5° Marcha Federal Universitaria, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública en todo el país.

El mandatario provincial centró su mensaje en el DNU 70 y en la política del Gobierno nacional hacia el sistema universitario.

El DNU 70 y el ajuste universitario, a contramano de las potencias

Al referirse al escenario internacional, Kicillof sostuvo que “en un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”, afirmó.

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La universidad pública, la soberanía y el futuro del país

El gobernador también se refirió a la defensa de la universidad pública, la ciencia, la industria y los recursos naturales, y a lo que representó la movilización: “Defender la universidad pública, la ciencia, la industria y nuestros recursos naturales es defender nuestra soberanía y el futuro del país: esta movilización refleja el compromiso de nuestro pueblo y nos marca el camino para seguir luchando por lo que es nuestro”, añadió.

Incidentes en el Congreso y una sesión sin quórum

La marcha concentró desde las 13:30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, rumbo al Congreso de la Nación, con el respaldo de la CGT, las dos CTA, ATE, La Cámpora y el Frente de Izquierda. Pasadas las 15:30, minutos antes del acto central en la Plaza del Congreso, se registraron incidentes: un grupo de manifestantes, varios encapuchados, arrojó cascotes y proyectiles hacia el Parlamento y piedras contra la Policía, mientras que Gendarmería, junto a la Policía Federal y la de la Ciudad, respondió con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El SAME asistió a tres personas y el acto central, con la lectura de un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y CTERA, entre otros, comenzó cerca de las 16.

En tanto, horas antes de los disturbios, la oposición no había logrado el quórum en la Cámara de Diputados para habilitar la sesión especial con la que pretendía voltear el DNU 70/23. Transcurrida la media hora reglamentaria de la convocatoria, prevista para las 14, se habían sentado 121 diputados, ocho menos de los 129 necesarios.

El temario incluía además la emergencia en discapacidad y la ley de alivio y regularización de deudas familiares, y el Gobierno nacional celebró el resultado.