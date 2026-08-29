El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó las políticas de privatización del Gobierno nacional al sostener que "la Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso". Lo hizo durante la inauguración de la primera planta embotelladora de agua potable de Aguas Bonaerenses (ABSA), en Ensenada.

El acto contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; y el intendente local, Mario Secco.

Una crítica directa al Gobierno nacional

Kicillof apuntó contra la gestión libertaria al señalar que "mientras Milei vuelve a impulsar privatizaciones y abandona obras que después se deterioran, nosotros demostramos que una empresa pública puede invertir, mejorar su funcionamiento y dar resultados".

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Y agregó: "En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados".

La obra en ABSA

El gobernador, durante el acto de ayer, destacó la transformación de la empresa estatal al afirmar que "recuperamos capacidad operativa, incorporamos vehículos y avanzamos con una nueva planta que permitirá duplicar la potabilización de agua y que estará finalizada el próximo año". También remarcó el componente social de la gestión al sostener que se trata de "una empresa estatal fortalecida para brindar un mejor servicio en 100 municipios de la provincia".

La obra contempló la construcción de un nuevo edificio de acopio, la adquisición de equipos y el acondicionamiento del circuito de tratamiento de agua para el proceso de envasado. La nueva planta tiene capacidad para producir 8.400 bidones por día y permitirá que ABSA deje de tercerizar el embotellamiento con proveedores privados.

Más vehículos para la empresa

Durante la jornada también se entregaron 60 camionetas pick up y dos camiones para limpieza y desobstrucción de colectores cloacales. Con esta incorporación, la flota de ABSA alcanza las 236 unidades.