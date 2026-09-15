El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró esta jornada en La Plata el 3° Congreso Federal e Internacional de Juventudes, un encuentro que reunió a más de 500 jóvenes de 20 provincias para debatir políticas públicas. Durante su discurso, el mandatario cuestionó con dureza la gestión del presidente Javier Milei.

Un espacio de "debate profundo, pensamiento crítico"

"Celebro la realización de este congreso que fue un espacio de debate profundo, pensamiento crítico y consensos entre jóvenes de diversas expresiones políticas: en un contexto donde el Gobierno nacional pretenden sembrar el desánimo, estos encuentros valen el doble", afirmó Kicillof. Al respecto, agregó que "las pibas y los pibes de la Argentina tienen perfectamente claro lo que nos pertenece y lo defienden con convicción: lo demostraron saliendo a las calles por la universidad pública, frenando la venta de nuestras tierras y abrazando la causa Malvinas".

Críticas al Gobierno nacional

"El presidente busca destruir al Estado y las consecuencias están a la vista: crece el desempleo, aumenta la precarización laboral, se deteriora el acceso a la salud y la educación", sostuvo el gobernador. En la misma línea, remarcó que "las políticas de Javier Milei están al servicio de intereses extranjeros y apuntan con especial énfasis contra los jóvenes, los estudiantes y los y las trabajadoras".

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El encuentro se realizó en vísperas del Día Nacional de la Juventud, fecha que recuerda a las víctimas de la Noche de los Lápices, y fue organizado por el Observatorio Internacional de Democracias Participativas junto con la Dirección de Juventudes de La Plata y la Municipalidad de Córdoba.

El respaldo de los intendentes anfitriones

Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Alak, subrayó: "Nuestra ciudad está honrada de ser la casa del 3° Congreso Federal e Internacional de Juventudes que reúne a participantes de casi todas las provincias argentinas: es un ejemplo que los jóvenes se comprometan y participen de estas actividades".

En tanto, su par de Córdoba, Daniel Passerini, remarcó: "Este congreso demuestra que hay una juventud que está dispuesta a discutir los problemas de nuestro país y a defender sus derechos: en momentos en los que se cuestiona el valor de lo público, tenemos que escuchar esa voz y acompañarla para empezar a construir una Argentina mejor". Al referirse al rol de los municipios, subrayó que "los municipios estamos padeciendo las consecuencias de las decisiones del Gobierno nacional: junto a nuestras provincias, somos los garantes de que esa pérdida de derechos no impacte de pleno en la gente".

Dos jornadas de paneles y debate

A lo largo de dos jornadas, jóvenes representantes de 20 provincias participaron de paneles, conferencias y espacios de intercambio en los que compartieron experiencias y expusieron sus miradas sobre la coyuntura actual, en torno a ejes como igualdad, derechos y diversidad; memoria; ambiente y cambio climático; trabajo y futuro laboral; e innovación y nuevas tecnologías, entre otros.

Del cierre también participaron la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; su par de Córdoba, Lucía Figueroa Sánchez; y la directora de Juventudes de La Plata, Sol Alconada.

"El protagonismo indiscutido lo tienen los jóvenes"

Por último, Kicillof afirmó: "El escenario internacional está atravesando transformaciones profundas y la Argentina tiene la oportunidad histórica de posicionarse estratégicamente a partir de sus fortalezas: la ciencia, la tecnología, la industria, la universidad pública y sus recursos naturales". "Para construir una alternativa y disputar el futuro, el protagonismo indiscutido lo tienen los jóvenes. Necesitamos pibes y pibas organizados, que discutan y que antepongan la solidaridad ante el individualismo: nuestro destino como pueblo lo vamos a construir junto a la juventud, cara a cara, acompañando y militando", concluyó.

También estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el director general y artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; el secretario de Participación Ciudadana y Juventud de Córdoba, Juan Domingo Viola; los intendentes de Ayacucho, Emilio Cordonnier, y de Ituzaingó, Pablo Descalzo; y el secretario general de la CTA bonaerense, Roberto Baradel.