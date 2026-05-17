El gobernador Axel Kicillof encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Mujeres y Diversidades” en el Polideportivo Municipal de Ensenada y convocó a las mujeres peronistas a ponerse al frente de la construcción de una alternativa política al gobierno de Javier Milei.

Del acto participaron la vicegobernadora Verónica Magario, la ministra de Mujeres y Diversidad Estela Díaz, la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, la vicegobernadora de La Rioja Teresita Madera y el intendente local Mario Secco.

“Les digo a los compañeros peronistas como yo, varones, que tengamos más humildad y demos menos lecciones desde las redes, porque desde el primer día de Milei la vanguardia de la resistencia y de la oposición a este modelo la tuvieron siempre las mujeres”, expuso.

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“Así como estuvieron a la cabeza de la resistencia, ahora también tienen que ponerse al frente de esta construcción de una alternativa colectiva, democrática y popular”, agregó en un acto desarrollado ayer viernes.

El ataque a los derechos, eje del discurso

Kicillof enmarcó el lanzamiento en lo que definió como una ofensiva deliberada del Gobierno nacional: “Este experimento de desintegración que lleva adelante Milei tiene un capítulo central: el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades, contra sus luchas, sus derechos y sus conquistas”.

Frente a los sectores que cuestionan los avances en materia de igualdad, el gobernador fue directo: “La derecha quiere convencer a la Argentina de que la igualdad fue demasiado lejos y de que las mujeres se pasaron tres pueblos. Se equivocan los que piensan así, es al revés: falta muchísimo por conquistar en materia de dignidad, igualdad y reconocimiento”.

“Hay que dejar de ser comentaristas”

El mandatario trazó también una línea sobre el rol que debe asumir la oposición en esta etapa. “No estamos acá para contarle a la gente el sufrimiento que vive todos los días: nuestra tarea es ofrecer una salida, construir una alternativa y demostrar que hay otro camino posible y que estamos dispuestos a recorrerlo”, remarcó.

“Hay que dejar de ser comentaristas y salir a la cancha a pelear y a disputar el futuro de nuestra patria. Lo dijimos y lo repetimos: paz, democracia y peronismo para reconstruir una Argentina en la que vuelvan a reinar el amor y la igualdad”, cerró.

Las voces del acto

La vicegobernadora Magario subrayó el protagonismo histórico de las mujeres en la política argentina: “Las mujeres fuimos y somos las que encabezamos las grandes luchas en nuestro país y las que nunca bajamos la cabeza ante las adversidades: hoy, nos estamos organizando para recuperar los derechos que han sido avasallados por un Presidente que predica odio y hambre”.

La ministra Díaz planteó la disputa en términos ideológicos: “Ante una derecha que intenta imponer un discurso basado en el odio y la exclusión, las mujeres no vamos a resignarnos: estamos decididas a construir una salida colectiva, solidaria y con más igualdad”.

Álvarez Rodríguez puso el foco en el impacto cotidiano del ajuste: “En un momento donde hay compañeras sin trabajo, abuelas sin medicamentos y muchas mujeres que sufren las políticas de exclusión de Milei, sabemos que nuestro rol es denunciar las injusticias, alterar el orden establecido y colaborar con una sociedad más justa”.

La riojana Madera aportó la perspectiva federal: “Este acto nos llena de orgullo, de esperanza, y nos sirve de impulso para entender que el futuro de nuestro país debe ser con más presencia de mujeres, más organización y más federalismo”.

El intendente Secco cerró el cuadro político: “Las compañeras cumplen un rol fundamental en este camino para terminar con el modelo injusto que propone Milei y ofrecerle al pueblo argentino un futuro mejor”.

Del encuentro participaron integrantes del gabinete provincial, legisladoras y legisladores, intendentas e intendentes, representantes de organismos de Derechos Humanos y dirigentes sindicales.