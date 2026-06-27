El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y al intendente de Berazategui, Carlos Balor, encabezó la inauguración del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el barrio 6 de Enero, de la localidad de Sourigues.

“Este nuevo espacio representa todo lo contrario a la lógica del 'sálvese quien pueda': el SUM que inauguramos es sinónimo de vida en comunidad y de solidaridad”, remarcó el gobernador.

“El Gobierno de la Provincia va a seguir caminando cada barrio, escuchando a cada vecino y llevando obras que mejoren el día a día de la gente”, añadió.

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Larroque, por su parte, destacó que “esta obra es fundamental porque surge de la necesidad de la propia comunidad para hacer frente a tanta dificultad y sufrimiento por parte del gobierno nacional” y remarcó: “Es una demanda de los vecinos a la que respondemos porque así funciona para nosotros la política y el verdadero justicialismo: hacer lo que el pueblo quiere y necesita".

“El mandato que tenemos es cambiar la situación y esta política económica que trae tantos perjuicios”, agregó.

Durante la jornada, los funcionarios recorrieron las nuevas instalaciones e hicieron entrega a su presidenta Rosa Molinari del legajo municipal que acredita al SUM “Campeones de la Vida” como nueva institución del distrito.

El nuevo edificio que beneficiara a más de 13 mil vecinos y vecinas, fue proyectado para fortalecer las actividades comunitarias, especialmente las destinadas a niñas, niños y adolescentes, y consolidar un espacio de encuentro para las familias del barrio.

Cuenta con un salón principal, recepción, oficina administrativa, sala de personal, cocina, enfermería, depósito, blanquería, sanitarios adaptados para personas con discapacidad, vestuarios, una galería semicubierta de acceso, veredas perimetrales y un playón deportivo de 100 metros cuadrados.

La inauguración forma parte de la política que impulsa el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, para ampliar la infraestructura social y fortalecer la organización comunitaria en los barrios bonaerenses.

En ese marco, ya se ejecutan 107 SUM de la Comunidad en todo el territorio provincial, de los cuales 42 fueron finalizados y el resto se encuentra en desarrollo o en distintas etapas administrativas.

Con este nuevo espacio, Berazategui suma dos SUM construidos durante la gestión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque. El primero fue abierto en 2023 en el barrio Kennedy Norte, de la localidad de Hudson.

En la jornada, en donde también se inauguró un tramo de la colectora sur Avenida Circunvalación, además estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; los subsecretarios de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; de Deportes, Cristian Cardozo; y de Economía Popular, Daniel Menéndez; el diputado provincial Mariano Cascallares; funcionarios del gabinete municipal y concejales, representantes de centros de jubilados, escuelas, juntas vecinales y distintas instituciones de la comunidad.