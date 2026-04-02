Kicillof: “La causa Malvinas debería unir a todas las fuerzas políticas”
El gobernador participó del acto por el Día de los veteranos y los caídos en Malvinas en Ushuaia, donde apuntó contra el Gobierno nacional.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en esta jornada del acto por el Día de los veteranos y los caídos en Malvinas, realizado en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Fue junto al gobernador Gustavo Melella; su par de La Rioja, Ricardo Quintela; el intendente local, Walter Vuoto; el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary; y el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, Juan Carlos Parodi.
“Vinimos a homenajear a los excombatientes, a reafirmar nuestra soberanía y a rechazar a todos los sectores que pretenden el olvido: la causa Malvinas debería unir a todas las fuerzas políticas, pero lamentablemente eso no ocurre”, expuso el mandatario bonaerense.
“El Gobierno nacional expresa el desprecio por el federalismo y la soberanía de muchas maneras: nuestras islas no son un tema del pasado, tienen que ver con el presente, con el futuro y con los recursos que están en juego”, agregó en diálogo con la prensa.
“No vamos a olvidar a cada uno de los soldados que dieron la vida ni dejaremos de acompañar a los sobrevivientes mientras nuestras islas sigan usurpadas: quienes nos reunimos, tanto ayer como hoy, en Tierra del Fuego, somos dirigentes que soñamos con una Patria justa, libre y soberana”, concluyó.
El acto desarrollado en la Plaza Islas Malvinas de la capital provincial contó con la presencia de veteranos de guerra y familiares de combatientes; representantes de fuerzas de seguridad; miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la comunidad educativa local, y vecinos y vecinas de la ciudad.
Visita a las localidades de Río Grande y Tolhuin
El miércoles por la noche, Kicillof participó también de la vigilia en conmemoración del 44º aniversario del conflicto del Atlántico Sur, realizada en el Monumento a los Héroes de Malvinas de la localidad de Río Grande, junto al intendente local, Martín Pérez.
En la Capital Nacional de la Vigilia de la Gesta de Malvinas, y con la premisa de rendir homenaje a los excombatientes, la tradicional convocatoria organizada por el Centro de Veteranos de la ciudad congregó a autoridades locales y provinciales, legisladores y legisladoras, veteranos de otras provincias, vecinos y vecinas.
Además, durante la jornada, el mandatario bonaerense y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantuvieron una reunión con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, con quien analizaron la situación económica actual producto de las políticas del Gobierno nacional, y suscribieron un convenio para fortalecer la cooperación en materia universitaria y promover iniciativas conjuntas en el marco del programa bonaerense Puentes.
Participaron también de las actividades los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Trabajo, Walter Correa; el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; intendentes de diferentes puntos del país y legisladores nacionales y provinciales.