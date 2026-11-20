“La mejor manera de recordar a quienes dieron su vida por la patria es volver a escribir una historia argentina que sea federal, industrial, inclusiva y profundamente soberana", afirmó este viernes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar en Punta Indio el acto por el Día de la Soberanía Nacional, junto al intendente local, David Angueira.

En ese marco, Kicillof destacó que “hoy el mundo está atravesando una etapa de transformaciones muy profundas, con guerras y disputas comerciales y financieras que están reconfigurando la economía global”.

“En ese contexto, la Argentina cuenta con recursos naturales estratégicos, tradición industrial y un importante sistema científico: como ocurría en 1845, la pregunta fundamental es quién se va a apropiar de nuestras riquezas y capacidades, y para qué las va a utilizar”, agregó.

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“Aquí, desde Punta Indio, donde más temprano que tarde podremos construir el Canal Magdalena, venimos a decir con toda claridad: no importa de qué potencia estemos hablando, la Argentina no va a ser el patio trasero de nadie”, concluyó Kicillof.

Por su parte, Angueira señaló: “La soberanía se defiende con memoria y teniendo un proyecto de país que impulse con hechos concretos el desarrollo nacional: desde nuestro municipio estamos convencidos de que el dragado del Canal Magdalena es un eje fundamental que debe estar contemplado en el programa del próximo gobierno”.

Estuvieron presentes también los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; de Seguridad, Javier Alonso; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; y de Vialidad, Hernán Y Zurieta; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; sus pares de Ezeiza, Gastón Granados; de Chascomús, Javier Gastón; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Salliqueló, Ariel Succurro; de Navarro, Facundo Diz; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; y de La Plata, Julio Alak; el dirigente Alberto Sileoni; funcionarios y funcionarias locales.