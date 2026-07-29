El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración de la nueva guardia de Salud Mental y la sala de Atención en Crisis del Hospital “Dr. Alejandro Korn” de La Plata. Fue junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels.

En ese marco, Kicillof destacó: “Con la inauguración de este nuevo edificio estamos dando un paso fundamental en la inmensa transformación que venimos llevando adelante en materia de salud mental en la provincia”. “Dejamos atrás décadas de desidia y abandono, donde la intervención del Estado se reducía al encierro en manicomios, para pasar a un modelo de acompañamiento con infraestructura de calidad, pública, gratuita e integrada a los hospitales”, agregó.

“Mientras el Gobierno nacional paraliza toda la obra pública por decisión de Javier Milei y busca ahogarnos financieramente, nosotros seguimos invirtiendo para dar respuestas a un pueblo que sufre cada día más por el ajuste económico”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Para ellos el cambio cultural es fomentar la mezquindad, el individualismo y el ‘sálvese quien pueda’; para nosotros significa garantizar un sistema público que abrace y cuide a quienes hoy no pueden pagar un tratamiento privado o sufren la crisis de las obras sociales”.

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Mediante una inversión de $3.946 millones, se realizaron tareas de refuncionalización para mejorar la calidad de atención de las personas que requieren internación y optimizar las condiciones de los trabajadores de la salud.

Por su parte, Kreplak remarcó: “Las nuevas instalaciones permiten que este deje de ser un lugar para albergar crónicamente a personas y se transforme en un espacio de cuidado y acompañamiento integral en materia de salud mental”. “En momentos donde aumenta la demanda y el Gobierno nacional se ausenta, en la Provincia seguimos invirtiendo para que todos tengan igualdad de acceso a este derecho sin importar si cuentan o no con los recursos”, agregó.

El edificio cuenta con áreas de recepción e internación, cuatro consultorios de guardia, habitación para observación, sala de espera, patios interno y externo, comedor y espacios para el personal de salud. En tanto, las obras permitieron incorporar un espacio para mujeres en la sala de Atención de Crisis.

"Esta inauguración demuestra la convicción de construir un sistema público que incluya a la salud mental como una prioridad central, con espacios dignos y de calidad para quienes más lo necesitan", subrayó Calmels.

Por último, Kicillof remarcó: “A pesar de las agresiones, nosotros no vamos a bajar los brazos ni a dejar de ampliar los derechos de las y los bonaerenses”. “Con el enorme esfuerzo de las y los trabajadores de la salud, vamos a seguir construyendo políticas de cuidado y contención, trabajando sin descanso hasta lograr que cambie la política económica a nivel nacional”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora del hospital, Belén Maurelli, funcionarios y funcionarias provinciales y municipales.