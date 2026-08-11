El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes el nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7, en el barrio Bustillo de Berazategui, y volvió a cuestionar las políticas educativas del Gobierno nacional.

Del acto participaron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Carlos Balor. Kicillof sostuvo que "mientras el Gobierno nacional desfinancia y ataca con particular saña a la educación técnica, nosotros estamos en Berazategui inaugurando el nuevo edificio de esta escuela que Milei había paralizado".

Dos modelos de gestión enfrentados

El Gobernador planteó un contraste directo entre las administraciones provincial y nacional. "En jornadas como estas quedan expuestos dos modelos de gestión antagónicos: en uno predominan la deserción y el abandono; y en el otro, las políticas públicas que garantizan y amplían el derecho a la educación", resaltó.

En esa línea, remarcó el rol del Estado en la formación de los jóvenes: "Tenemos la obligación de pensar y trabajar para que la Argentina se inserte en el mundo generando producción nacional y valor agregado: para lograrlo, el Estado debe estar presente para capacitar y formar a los pibes y pibas dentro de las aulas".

Además, advirtió: "No vamos a permitir que se apague el conocimiento argentino y se ataque a las universidades. Nuestra prioridad seguirá siendo potenciar la industria, el trabajo local, la ciencia y la tecnología".

El edificio cuenta con cuatro aulas, un taller integral, laboratorios, biblioteca y SUM, y demandó una inversión de $2.842 millones, aportada por la Provincia y el municipio tras haber quedado paralizada la obra por decisión del Gobierno nacional. En el mismo acto, las autoridades dieron inicio a la construcción de la nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), que tendrá más de 850 metros cuadrados y ofrecerá carreras vinculadas a las necesidades productivas de la región.

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Nuevas oficinas para agilizar la asistencia vial

Durante la misma jornada, Kicillof encabezó junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, la puesta en valor de las oficinas de la empresa estatal en el Polo Design, cerca del peaje de Hudson.

El nuevo centro de operaciones incorpora tecnología para reforzar la seguridad vial, optimizar el tránsito y mejorar la atención a los usuarios.

Arteaga explicó que "la inauguración de este espacio se enmarca en el inmenso proyecto de obras que lleva adelante AUBASA con la prioridad de perfeccionar día a día los servicios y mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras".

Kicillof, al referirse al financiamiento vial, apuntó contra la Nación: "Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina. El problema es que Milei se está robando todos esos recursos". Y agregó que "el estado de las rutas nacionales es de un abandono sin precedentes: no se ejecutó una sola obra, poniendo en riesgo a todos los que por allí circulan".

Como contrapartida, sostuvo que en la Provincia “se potenció la gestión de AUBASA” con un “plan integral de obras estratégicas nunca antes visto".

"Son proyectos que impactan de forma directa en la vida cotidiana de millones de personas, potencian la producción y el turismo: estamos convencidos de que la obra pública es un instrumento indispensable para el bienestar de los bonaerenses y el desarrollo de todo el país", enfatizó.

También estuvieron presentes el ministro de Transporte, Martín Marinucci; el de Gobierno, Carlos Bianco; el subadministrador general de Vialidad, Hernán Zurieta; el vicepresidente de AUBASA, Walter Abarca; el gerente general, Pablo Ceriani; el intendente de La Plata, Julio Alak; el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina; y el director de la Escuela Técnica N° 7, Lucas Hernández.

