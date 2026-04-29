El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una jornada de actividades en el municipio de Guaminí, donde inauguró una nueva planta potabilizadora y la repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 85.

Además, recorrió los avances de la futura estación transformadora local y entregó escrituras gratuitas a vecinos.

Kicillof cuestionó además la política nacional en materia de infraestructura. “Si bien en la historia argentina hubo muchos gobiernos que promovieron la idea de un Estado pequeño, nunca había ocurrido que un Presidente llegara y paralizara todas las obras públicas: solo en nuestra provincia frenó más de mil que estaban en marcha, muchas de ellas con un gran grado de avance”, afirmó.

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“Nosotros nunca vamos a convalidar tanta crueldad ni a derrumbar los sueños de nuestro pueblo: acá está el Gobierno de la Provincia para terminar lo que Milei abandonó”, agregó.

La nueva planta permitirá incrementar el abastecimiento de agua potable en el distrito y realizar un tratamiento especial para el abatimiento del arsénico. Según se informó oficialmente, la obra había sido paralizada y luego retomada con fondos provinciales.

Durante el acto, el mandatario sostuvo: “Hoy es un día histórico para Guaminí porque estamos inaugurando obras estratégicas que no solo van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino que también van a generar mejores oportunidades para las próximas generaciones”.

En paralelo, también se inauguró la repavimentación de 23 kilómetros de la Ruta Provincial 85, en el tramo que une Guaminí con Huanguelén. Los trabajos demandaron una inversión de $14.927 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Durante la jornada, el gobernador también recorrió la obra en ejecución de la nueva estación transformadora y la línea de alta tensión que ampliará el abastecimiento eléctrico en la región, con impacto estimado para más de 45 mil habitantes.

Además, fueron entregados 156 títulos de propiedad gratuitos en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.

En el cierre del acto, Kicillof señaló: “La mejor forma de conmemorar los 150 años de Guaminí es demostrando que existe un camino basado en la dignidad, la inclusión y el desarrollo de los pueblos del interior”.