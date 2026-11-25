“A pesar de una política económica nacional que pone en riesgo nuestra industria, nuestro comercio y nuestro turismo, seguimos haciendo todos los esfuerzos para acompañar a los y las bonaerenses”, sostuvo el gobernador Axel Kicillof al inaugurar el Parque Solar de Pehuen Có y un nuevo SUM de la Comunidad, en el partido de Coronel Rosales.

Además, el mandatario anunció este miércoles la obra de profundización del calado del estuario de Bahía Blanca, con una inversión de US$200 millones que permitirá la carga completa de buques petroleros y mejorará la navegación hacia los puertos.

Un parque solar para evitar cortes y bajas de tensión

El Parque Solar Pehuen Có es el de mayor potencia construido durante la gestión provincial y forma parte del Plan de Generación Distribuida Solar, una iniciativa que incorpora energía renovable en localidades ubicadas en los extremos de las redes de distribución. Con 1.650 paneles solares permitirá cubrir picos de demanda, disponer de energía durante la noche y evitar cortes y bajas de tensión. Beneficiará a 2.200 habitantes y a más de 45.000 visitantes durante el verano. El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y del intendente local, Rodrigo Aristimuño.

Sin electricidad suficiente, un límite para el crecimiento

“Pehuen Có cuenta con una belleza natural increíble y mucho potencial, pero tenía un problema provocado por la falta de capacidad energética: sin electricidad suficiente, había un límite para el crecimiento, los emprendimientos y el desarrollo de la localidad”, explicó Kicillof.

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“Acá está el Gobierno bonaerense, una vez más, trayendo respuestas: este es el parque solar número 30 que ponemos en funcionamiento y el más grande de toda la Provincia”, añadió el Gobernador.

Un SUM de 300 metros cuadrados para talleres y actividades culturales

El nuevo SUM de la Comunidad demandó una inversión de $550 millones y cuenta con 300 metros cuadrados para talleres, encuentros culturales y actividades comunitarias. La obra incluyó además el mejoramiento de accesos, veredas perimetrales y un playón exterior.

Camiones, leasing y defensa costera

Durante la jornada se entregaron dos camiones desobstructores de Aguas Bonaerenses, destinados a prevenir anegamientos mediante el mantenimiento de conductos, redes cloacales y desagües pluviales. También se firmó un acuerdo de leasing del Banco Provincia para adquirir dos camiones volcadores y una camioneta pick-up.

Kicillof recorrió, asimismo, la obra de defensa costera de Pehuen Có, que se ejecuta con una inversión de $5.600 millones para frenar la erosión y la pérdida de playa a lo largo de más de 2.100 metros.

“Desde que asumimos nos propusimos impulsar el desarrollo de los distritos del interior que habían sido olvidados durante mucho tiempo”, recordó el Gobernador.

US$200 millones para profundizar el calado del estuario

El anuncio se realizó junto al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles; su par de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.

“Este puerto tiene una proyección de crecimiento muy grande, pero requería una obra de infraestructura muy costosa: hoy estamos aquí para anunciar que, con una inversión que beneficia a todas las partes y alcanza los 200 millones de dólares, vamos a llevar adelante la profundización del calado del estuario”, afirmó Kicillof.

La obra contempla profundizar el calado operativo de 45 a 51,5 pies, lo que permitirá la carga completa de buques petroleros tipo Suezmax y optimizará la traza en más de 100 kilómetros del canal. La iniciativa, aprobada por el Directorio del Puerto de Bahía Blanca, incluye además la construcción de la terminal de Oiltanking para el almacenamiento y despacho de productos líquidos o gaseosos, que beneficiará también al puerto de Coronel Rosales.

“Estos trabajos les convienen a la ciudad, a su puerto, a las empresas de logística y a la Provincia: es una obra fundamental para pensar el futuro de Bahía Blanca, de Coronel Rosales y de toda la región”, agregó el Gobernador.

Vaca Muerta y el rol del Estado

Kicillof también se refirió a los recursos hidrocarburíferos. “La Argentina cuenta en Vaca Muerta con la segunda y la cuarta reserva de petróleo y gas no convencional del planeta: la discusión ahora es qué vamos a hacer con esos recursos naturales”, sostuvo.

“Hay inversiones estratégicas que difícilmente ocurren si no se impulsan desde el sector público: tener Vaca Muerta es una bendición, pero hay que acompañarla con trabajo y un Estado presente que invierta en infraestructura”, señaló el mandatario.

“Como lo hace la Provincia junto a Bahía Blanca y Coronel Rosales, necesitamos un proyecto nacional que vuelva a pensar en los hidrocarburos y en nuestras capacidades como factores centrales para el desarrollo industrial, productivo y soberano”, concluyó.

Funcionarios presentes

Estuvieron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy.

También participaron el director vocal del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; la senadora provincial Ayelén Durán; los intendentes de Salliqueló, Ariel Succurro; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; y de Tornquist, Estefanía Bordoni; además de representantes de cámaras empresariales del sector portuario y comercial.