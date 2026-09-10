El gobernador Axel Kicillof inauguró esta jornada en Ezeiza una nueva subcomisaría, puso en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad y avanzó en la obra de la Casa de la Provincia, en un acto donde volvió a cuestionar al Gobierno nacional por el ajuste en seguridad, salud y educación.

El cruce con Nación

Kicillof vinculó las obras con la situación económica nacional: "esto lo hacemos mientras Javier Milei sigue ajustando en la seguridad, la salud y la educación: nos han dejado solos, pero la Provincia y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente", señaló.

Horas más tarde, al referirse a la Casa de la Provincia, insistió con el mismo eje. "Frente a un Gobierno nacional que paralizó más de mil obras, venimos a dejar en claro que aquí los recursos se utilizan para mejorar la calidad de vida de más de 17 millones de bonaerenses", concluyó.

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El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien encabezó la apertura de la subcomisaría "Cuatro Bocas". El edificio reemplaza a la antigua sede ubicada sobre el Camino Real y suma dos dársenas que agilizarán el control vehicular en uno de los accesos al distrito. Alonso destacó el trabajo conjunto con el municipio: "para que haya seguridad es necesario compromiso, trabajo e inversión pública como llevamos adelante de manera conjunta con el municipio de Ezeiza: ya llevamos inaugurados más de 18 destacamentos policiales para llevar tranquilidad a los barrios", indicó.

Por su parte, Kicillof remarcó el rol del edificio en la presencia territorial de las fuerzas: "esta nueva subcomisaría garantiza la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en el barrio: junto al municipio, estamos fortaleciendo los dispositivos de prevención para dar respuestas más rápidas y concretas", afirmó.

Ambulancias para las emergencias

El nuevo Centro de Emergencias municipal, ubicado en el Paseo La Trocha, sumó dos ambulancias de alta complejidad entregadas junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Con la incorporación, el centro pasa a contar con cuatro vehículos disponibles las 24 horas, lo que permitirá descomprimir la demanda de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona.

Kreplak vinculó la entrega con una política sanitaria más amplia: "la salud necesita de planificación, integración y un trabajo articulado que permita garantizar el cuidado de cada persona. Eso es lo que ocurre entre la Provincia y el municipio de Ezeiza, y hoy se materializa en el fortalecimiento del sistema de emergencias y en una mejor atención a los vecinos y vecinas", remarcó.

Casa de la Provincia: $5.359 millones

Las autoridades también recorrieron las obras de la Casa de la Provincia, próxima a inaugurarse en el Parque Central de Ezeiza con una inversión de $5.359 millones. El espacio centralizará trámites de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS), además de delegaciones de los ministerios de Trabajo, Salud, y Mujeres y Diversidad, y una terminal de Provincia Net.

“Esta Casa de la Provincia va a transformar radicalmente la presencia del Gobierno bonaerense en el distrito: es una decisión profundamente federal, que busca generar mayor eficiencia y acercar el Estado a los vecinos y vecinas”, enfatizó el gobernador.

Del acto también participaron los ministros de Infraestructura, Gabriel Katopodis; de Trabajo, Walter Correa; de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, entre otros funcionarios provinciales y municipales.