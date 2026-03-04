El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración del edificio educativo N°300 construido desde el inicio de la gestión. Fue en el marco de la puesta en funcionamiento de tres nuevas instituciones que conforman el Polo Educativo de Berazategui, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios; el intendente local, Carlos Balor; y la directora del Jardín de Infantes N°953, Florencia Bernarducci.

Del total de esos establecimientos, casi una treintena se erigieron en Pilar, lo que convierten al distrito en la Comuna que más escuelas nuevas recibió en los últimos años, en el marco de un plan conjunto entre provincia y el Municipio. (Ver listado al pie de la nota)

“Lo que antes era un terreno baldío, ahora es un polo educativo con tres escuelas, laboratorios y playones deportivos: este es un verdadero eje de transformación que permite incluir a más de 1.300 pibes y pibas de Berazategui”, expuso el gobernador. “No podíamos quedarnos a esperar que lo resolviera la mano invisible del mercado: hace falta inversión pública para garantizar la educación, la salud y la dignidad de nuestro pueblo”, añadió.

“Mientras el Gobierno nacional promueve la destrucción del Estado y la privatización absoluta de derechos esenciales, nosotros estamos orgullosos de seguir avanzando con una mirada diferente, que incluye y contiene a nuestro pueblo”, remarcó Kicillof y explicó: “A pesar de que paralizaron las obras de 80 escuelas en la provincia, hemos logrado superar las dificultades e inaugurar hoy el edificio escolar número 300 de nuestra gestión”, explicó.

A partir de una inversión de $14.449 millones, la obra incluyó la construcción del Jardín de Infantes N°953, la Escuela Primaria Nº58 y la Escuela Secundaria N°58, lo que genera un total de 1.380 nuevas vacantes para estudiantes del distrito.

Asimismo, los trabajos realizados a partir de un convenio entre OPISU y la Dirección General de Cultura y Educación contemplaron la construcción de un salón de usos múltiples de 200 metros cuadrados, un playón multiuso cubierto y una posta deportiva. Además, se generó un espacio público para el barrio Once, donde se construyó una cancha de fútbol 7, juegos infantiles y huerta comunitaria.

“Estamos convencidos de que este es el camino: con un Estado que invierta, que acompañe y que ofrezca mejores posibilidades de futuro para los pibes y pibas de la Provincia”, finalizó Kicillof, quien estuvo acompañado también pot el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el diputado provincial Mariano Cascallares; y las directoras de la EP N°58, Carolina Miño y de la ES N°58, Marcela Capusta.

Las escuelas de Pilar

De acuerdo al listado que difundió la Provincia de Buenos Aires, casi el 10% de las nuevas escuelas que se hicieron durante la actual gestión se erigieron en Pilar., entre las que hay establecimientos de jardines de infantes, primarias y secundarias.

Jardín de Infantes N° 917 - Barrio Agustoni - Pedro Agustoni 991.

Jardín de Infantes N° 913 “José de San Martín” - Juan Domingo Perón 950,

Villa Rosa.

Jardín de Infantes N° 922 “Mariquita Sánchez de Thompson” - Gaito 2064,

Villa Rosa.

Jardín de Infantes N° 924 - Perú y Aráoz Alfaro.

Jardín de Infantes N° 935 - Dr. Pirovano entre G. Laferrere y Chascomús.

Jardín de Infantes N° 945 - Egipto y Uruguay

Jardín de Infantes N° 946 - Barrio El Manzanar - Almte. Guillermo Brown

s/n, Villa Rosa.

Jardín de Infantes N° 947 Las Gardenias - Francia 1480

(esq. Las Gardenias), Pte. Derqui.

Escuela Primaria N° 49 - Barrio La Escondida.

Escuela Primaria N° 50 - Calles H. G. Martín y Bahía Redonda,

Barrio Santa Ana.

Escuela Secundaria N° 11 - Manzone 1634.

Escuela Secundaria N° 12 - Silvio González 845, Zelaya.

Escuela Secundaria N° 14 - Paraguay 1610, Pte. Derqui.

Escuela Secundaria N° 16 - Tucumán 1747, Pte. Derqui.

Escuela Secundaria N° 20 - Teniente Primero L. Castagnari y Río Volga.

Escuela Secundaria N° 22 - Barrio Pilarica - Miguel Soler 1795.

Escuela Secundaria N° 23 - El Cardenal y El Palenque.

Escuela Secundaria N° 24 - Juan A. Maza y Álvarez Thomas.

Escuela Secundaria N° 26 - Caracas y Berutti.

Escuela Secundaria N° 28 - Juan B. Justo y Soler.

Escuela Secundaria N° 31 - Paraguay y Corrientes, Pte. Derqui.

Escuela Secundaria N° 34 - G. Laferrere y Dr. Naón.

Escuela Secundaria N° 36 - La Bruyere 1248, Del Viso.

Escuela Secundaria N° 37 - Noruega 3150, Del Viso.

Escuela Secundaria N° 38 - Luis Pasteur 700, Pte. Derqui.

Escuela Secundaria N° 39 - Barrio Carabassa.

Escuela Secundaria N° 40 - Sto. Domingo y Nicaragua.

Escuela Secundaria N° 41 - Mitre y Capdevilla, Del Viso.

Escuela Técnica N° 4 - Almirante Guillermo Brown e/ Pauli y S. J. Frank 3606,

Villa Rosa.

